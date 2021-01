Si avvicina il derby d’Italia: ecco come viverlo dalle parole di due grandi ex

Quando si sta per giocare una partita importante e sentita come il derby d’Italia, è abbastanza facile notare come la tensione sia l’elemento predominante, soprattutto nella testa di un gran numero di giocatori. D’altro canto, però, i campionissimi, sono abituati a sopportare questo tipo di pressione e non si fanno troppi problemi nell’affrontare una partita che, però, di comune non ha veramente nulla.

Come sanno molto bene Alessio Tacchinardi e Riccardo Ferri, che sono stati intervistati dal ben noto blog sportivo L’insider e hanno risposto a una serie di interessanti domande che si riferiscono proprio al derby d’Italia e che potete ascoltare in questo video:

Inter-Juve, una sfida che non è mai come le altre

Due giocatori come Tacchinardi e Ferri sanno perfettamente come quella tra Inter e Juve non sia mai, e non lo sarà, una partita come tutte le altre. C’è qualcosa di speciale e di particolare che si nasconde dietro a questo match. Non è un caso che sia uno di quei match che, storicamente, rischiano sempre di suscitare polemiche e discussioni a non finire.

Una rivalità che è ben impressa anche nella mente degli appassionati di scommesse serie A, che sono soliti considerare con particolare delicatezza questo tipo di partita, prevedendo un’analisi particolarmente approfondita sia dei precedenti tra le due squadre che dello stato di formato che stanno attraversando.

Come si prepara una partita del genere? Per Alessio Tacchinardi, gli stimoli non servono, dal momento che per una partita del genere le motivazioni arrivano da sole. Una partita fantastica, con l’ex bianconero che ha voluto sottolineare come la sfida tra Inter e Juve, in realtà, sia quasi quotidiana, con le due società che cercano professionalmente di lavorare il più possibile per avere la meglio.

Per l’ex difensore dell’Inter, invece, il derby d’Italia rappresenta una di quelle partite che mettono sempre alla prova tutti i giocatori, anche quelli che sono più abituati a disputare un certo tipo di match. Una sfida che è pesante in modo particolare a livello psicologico: non si può affrontare con timore reverenziale, altrimenti si corre il rischio di venire schiacciati dalle troppe pressioni. Una partita che si può tranquillamente paragonare a una sorta di vero e proprio esame, quindi, anche vale anche per i giocatori più rodati e affermati. D’altronde, bisogna dimostrare di valere determinati palcoscenici e quale occasione migliore di farlo se non in un match in cui la posta in palio è sempre molto alta come Inter-Juve?

I ricordi migliori per Ferri e Tacchinardi

C’è una data che è rimasta ben impressa nella mente di Riccardo Ferri e corrisponde all’11 novembre 1984. Una di quelle date che, in effetti, è davvero difficile dimenticare, soprattutto per via del fatto che segnò la sua prima rete nella massima serie, proprio contro la Juventus. In quel match, l’Inter dilagò, dominando i bianconeri e andarono a segno pure Rummenigge, due volte, e Collovati. Non solo, visto che Ferri si ricorda per quella partita, oltre che per la prima marcatura in serie A, anche per aver marcato, con ottimi risultati, un grandissimo campione come Michel Platini.

E per Tacchinardi? Non c’è ricordo migliore del 14 aprile 2001, quando la sua Juve sconfisse l’Inter per 3-1 e l’ex centrocampista coronò in quell’occasione uno dei suoi sogni più grandi, ovvero segnare una rete nel derby d’Italia, a cui seguirono poi le marcature di Inzaghi e Del Piero.