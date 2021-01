Ligue 1: parte il girone di ritorno, il Monaco di scena a Montpellier. Derby tra Marsiglia e Nimes

Il torneo di Ligue 1 è giunto al suo giro di boa, con il Lione in testa e la coppia Paris Saint Germain e Lille a inseguire un punto sotto. L’ultima del girone di andata consegna al campionato il Monaco in ripresa, il Marsiglia tentennante e, a metà classifica, il Nizza che non convince e non riesce ad agguantare i tre punti.

Uno sguardo anche al torneo di Ligue 2 che, sempre al termine del girone di andata, vede due “ex” in prima linea: il Troyes e il Tolosa con al terzo posto il Grenoble.

Il prossimo turno, il ventesimo , sarà anche il primo del girone di ritorno e si giocherà tra venerdì 15 e domenica 17 gennaio.

A dar fuoco alle polveri, domani, venerdì 15 gennaio, sarà il derby del Mediterraneo tra il Montpellier ed il Monaco, una gara con importanti risvolti di classifica. Le due compagini sono alla ricerca di una vittoria per consolidare la propria posizione in classifica, anche perché i posti che contano e che danno l’accesso ai tornei europei non sono molti e la concorrenza è agguerrita. La gara è di quelle da non perdere.

Altro derby, sabato 16 gennaio, tra il Marsiglia e il modesto Nimes, mentre il Paris Saint Germain viaggerà alla volta di Angers.