Folklore francese, Stan Palomba cerca vie di uscita

Stan Palomba, il nizzardo che è al vertice della Federazione Francese delle Arti e Tradizioni Popolari si è recato al Ministero della Cultura, a Parigi, per incontrare Roselyne Bachelot e i responsabili del ministero e sottoporre la gravità della situazione nella quale versano migliaia di volontari ed appassionati che danno vita ai gruppi folkloristici che contraddistinguono buona parte delle località francese.

(Stan Palomba in un centro medicalizzato nel periodo natalizio)

Un indubbio patrimonio culturale, un insieme di persone, studiosi, artisti che contribuiscono a difendere e tramandare la cultura locale, ma che fanno anche sperimentazione e ricerca.

Attorno a queste persone ruotano artisti, tecnici, operai che consentono la realizzazione delle manifestazioni, dalle più piccine a quelle di forte richiamo.

Stan Palomba, che Presidente della Fédération Française des Arts et Traditions Populaires e che é pure il Presidente del gruppo "Nice la Belle", si è accordato per l’organizzazione di mostre sulla cultura ed il folklore francese con la partecipazione del Ministero. Sono stati immaginati anche una serie di eventi che consentano al settore di riprendersi dopo dodici mesi estremamente difficili, nel corso dei quali le attività sono praticamente cessate ovunque.

Un vulnus alla vita culturale che potrebbe ancora durare dei mesi, con rischi fortissimi che parte dei volontari cessino ogni attività, impoverendo un settore importante non solo per i suoi risvolti culturali, ma anche per le implicazioni economiche e culturali.