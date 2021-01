Nizza è la quarta città francese per numero poveri

Nizza si classifica al quarto posto nella poco piacevole classifica delle città nelle quali vivono più persone sotto la soglia di povertà.

E’ stato l’Osservatorio delle Diseguaglianze a rivelare i dati dopo un’indagine condotta sulla base dei redditi delle persone.



La soglia di povertà é fissata in 900 euro mensili per una persona sola, pari al 50% del reddito medio di un cittadino francese.

Secondo l’Osservatorio delle Diseguaglianze le quattro città nelle quali vive il maggior numero di persone sotto la soglia di povertà sono Parigi (309mila persone), Marsiglia (210mila), Tolosa (98mila) e appunto Nizza con 74mila persone, pari ad un quinto della popolazione.

In crescita anche il numero delle persone senza un tetto, gli SDF come vengono anche definiti i clochard, erano 143mila all’ultimo censimento del 2012, ora supererebbero, in tutta la Francia, i 300 mila.



Preoccupante la situazione dei giovani che faticano ad inserirsi stabilmente nella società: il Parlamento ha allo studio un provvedimento, sostenuto anche dalla senatrice nizzarda Dominique Estrosi Sassone, componente della Commissione parlamentare per la lotta contro insicurezza e povertà, che eleverebbe il reddito minimo universale dagli attuali 880 euro, pur mantenendolo al di sotto della soglia di 1.554 euro (circa 1.200 euro netti) che rappresenta la soglia del salario minimo per non svalutare il lavoro.



Per contrasto a Nizza, che è una delle località dove la vita è più cara, vive anche un elevato numero di persone con reddito di molto superiore alla media francese. Un contrasto che contraddistingue un po’ tutta la Costa Azzurra.