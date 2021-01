Ancora due anni di “galère”!

Mancano ancora due anni, i lavori sono appena iniziati, ma nel 2023, è il caso di scriverlo, finalmente, la Voie Mathis, la sopraelevata che attraversa Nizza da Ovest a Est, sarà collegata con l’autostrada A8.



Così per migliaia di automobilisti che, ogni giorno, si trovano a dover affrontare le code e i rallentamenti ad Ovest di Nizza la “galère” dovrebbe terminare.



Sarà facilitata l'uscita dalla città verso ovest: la Métropole Nice Côte d’Azur realizzerà una struttura a senso unico, in parte in galleria, tra l’Uscita ovest della Voie Mathis e la RM6202 (boulevard du Mercantour).



Questo progetto contribuirà a migliorare le condizioni del traffico di Nizza e in particolare le condizioni di vita degli abitanti di Nizza Ovest consentendo ai veicoli di raggiungere l'autostrada A8 e il viale del Mercantour a nord con maggior facilità.



Gli studi di fattibilità indicano che il traffico sulla Voie Mathis sarà più fluido, con un risparmio di quasi 9 minuti nelle ore di punta nei tempi di percorrenza, tra l'uscita Grinda e l'ingresso dell'autostrada A8.



La realizzazione della parte sotterranea libererà anche la route de Grenoble dal traffico diretto verso l’A8 e boulevard du Mercantour, riducendo di 13 mila il numero di veicoli al giorno migliorando enormemente le condizioni di vita del quartiere.