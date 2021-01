Antibes e Cannes tra le “candidate” a capitale francese della cultura

Figurano anche Cannes ed Antibes fra le 29 città che si disputeranno, ad aprile, il titolo di capitale française de la culture per il 2022.

L’elenco è composto da queste località:

Annecy, Villeurbanne e Montélimar (Auvergne-Rhône-Alpes) ;

Brest e la Communauté de Châteaugiron (Bretagne) ;

Bourges e la Communauté de Vierzon (Centre) ;

Colmar, Metz e la Communauté de communes de Vitry-Champagne (Grand Est) ;

Roubaix (Hauts-de-France) ;

Le Kremlin-Bicêtre, Versailles e l'Unione delle località della Val Briard (Ile-de-France),

Agglomération d'Angoulême, Gujan-Mestars e Pau (Nouvelle-Aquitaine) ;

Sète e la communauté de Pézenas (Occitanie) ;

Laval et Le Mans (Pays-de-la-Loire) ;

Aix, Antibes, Cannes, Istres e la communauté de communes du Pays d'Apt (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

Le Lamentin (Martinique) ;

Saint-Paul (Réunion) ;

Communauté Grand Sud Caraïbe (Guadeloupe).

Una prima selezione verrà effettuata a metà febbraio, per poi giungere ad esprimere la scelta finale che non è puramente simbolica.

La città scelta quale Capitale Francese della Cultura otterrà un finanziamento di un milione di euro oltre ad un notevole battage promozionale.

Per il momento non si fanno pronostici, ma secondo alcuni giornali specializzati a “giocarsi” il titolo sarebbero sostanzialmente tre località: Roubaix, Brest e Cannes, ma non sono da escludersi delle sorprese.

La giuria é composta da sette personalità francesi e internazionali con esperienza in cultura, sviluppo culturale dei territori ed eventi.