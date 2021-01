Domenica 24 gennaio grande festa del Tartufo a Villeneuve - Loubet

Amatissimo in Costa Azzurra, ribattezzatto 'oro nero', sarà protagonista per la 23^ volta a Villeneuve-Loubet, per tutta la giornata di domenica 24 gennaio.

Il leggendario tartufo, per una giornata torna protagonista indiscusso, dalle 9.30 alle 18.00 in un mercato d'inverno che richiamerà molti visitatori e golosi. Sarà il Tuber Melanosporum, che in provenza viene chiamato Rabasse, il tartufo protagonista della domenica, un evento organizzato dal Syndicat Départemental des Trufficulteurs e dalla municipalità di Villeneuve-Loubet.

Sul mercato non mancheranno prodotti locali come olio di oliva, marmellate, formaggi e prodotti a base di tartufi.

Info:

Mairie de Villeneuve Loubet

Tél: 04 92 02 60 42