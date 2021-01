Il Comune di Cannes organizza per la terza volta l'operazione Sales and the city durante il primo fine settimana dei saldi, ovviamente nel massimo rispetto delle norme sanitarie.

Dal 20 al 24 gennaio 2021 tante promozioni e attività saranno proposte nei negozi del centro cittadino come animazioni per i più piccoli, spettacoli itineranti e musicali.

Parcheggio: dal 20 al 24 gennaio un'offerta a prezzo speciale senza dimenticare le tradizionali tre ore libere il sabato + 3 ore libere la domenica.