Luce e gas, Ubroker cresce creando valore e occupazione

Per ‘uBroker’ il 2021 è l’anno della svolta. La multiutilities company torinese nata nel 2015 imbocca stabilmente la corsia di sorpasso grazie ai risultati strabilianti conseguiti in un 2020 difficile, ma proficuo, in cui “la parola chiave è stata digitalizzazione, formazione, cambiamento, crescita”.

Lo afferma Cristiano Bilucaglia, Fondatore e Presidente della rinomata azienda che ha rivoluzionato i consumi, azzerando per prima le bollette di luce e gas, Canone Rai e accise incluse, sfondando quota 100mila clienti per un totale di oltre un milione di fatture emesse dalla nascita a oggi. “In un momento complesso per la storia d’Italia e del mondo, abbiamo scommesso sul nostro know-how digitale cercando un punto di equilibrio nuovo, una prospettiva inedita fra il mondo di ieri e quello che si prospetta con l’avvento della pandemia”, spiega l’ingegnere-imprenditore già altresì noto alle cronache nazionali per le proprie straordinarie opere di mecenatismo solidale, culturale e sociale.

“Grazie a un impiego innovativo delle più efficaci e moderne tecnologie del contatto, che vedono nei new media gli strumenti privilegiati per creare occasioni di sana aggregazione produttiva, abbiamo massimizzato il nostro business moltiplicando esponenzialmente clienti e opportunità di risparmio e benessere per chi ci dà ogni giorno fiducia”, prosegue Bilucaglia. “Incrementando di oltre il 10% le risorse umane dirette interne, in un’ottica di ampliamento circolare dei nostri comparti aziendali tesa a offrire e promuovere un servizio e un’assistenza sempre migliori ai nostri partners, accogliendo a bordo della nostra ammiraglia anche molteplici professionisti dai profili elevati nei settori amministrativo, backoffice e IT”.

Sviluppando altresì “il giro d’affari, che ha superato quota 85 milioni di euro, grazie a una struttura elastica e sinergica che impiega ogni giorno più di 1.000 fra professionisti, consulenti e collaboratori commerciali”, aggiunge il Presidente di ‘uBroker’.

“Molteplici, inoltre, le possibilità di interagire con noi. Al momento in ‘uBroker’ vi sono due posizioni aperte per l’assunzione di figure dedicate al backoffice, ma in generale siamo una realtà in continua evoluzione ed espansione, sempre in cerca di nuovi profili umani e professionali capaci di credere in se stessi per poter partecipare a un business in cui competenze, carisma e ambizione sono le carte in regola per farne parte”.