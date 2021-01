Tornano i Trophées de l’Environnement: tema di quest’anno la salute ambientale

Ambiente e tecnologia in una interpretazione fotografica di Ghjuvan Pasquale

Con la transizione ecologica e la salute al centro della vita quotidiana, dopo un anno segnato dalla crisi sanitaria, i Trophées de l’Environnement tornano per la loro 12esima edizione con un tema che è la stessa contingenza che stiamo vivendo ad imporre: la salute ambientale.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo aspetto della salute combina il corpo umano con la qualità della vita: fattori fisici, chimici, biologici o sociali determinano una buona salute ambientale.



Il concorso dei Trophées de l’Environnement, lanciato nel 2010, è rivolto a tutte le persone, compresi i minori, agli istituti e associazioni di istruzione primaria, secondaria e superiore.

I partecipanti sono invitati a registrarsi sul www.nice.fr entro il 9 marzo. La giuria, dopo la presentazione dei progetti ricevuti, che avverrà nel mese di aprile, procederà a definire i vincitori che saranno proclamati in occasione della Settimana europea dello sviluppo sostenibile di giugno.

Il premio? Supporto della Maison de l’Environnement de la Ville de Nice per tutti i vincitori e supporto finanziario fino a 4mila euro per la categoria "salute e ambiente" e 2.500 euro per la categoria generale.

Dal 2010 sono pervenute 645 proposte e sono stati realizzati 248 progetti per un totale di 506mila euro di finanziamenti accordati.