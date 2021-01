La Compagnie Monégasque de Banque riconferma la partnership con il Grimaldi Forum

E' ormai dal 2005 che la Compagnie Monégasque de Banque ha rinnovato la sua partnership col Grimaldi Forum, portando così il suo prezioso sostegno all'elaborazione ad una programmazione di qualità tutto l'anno.



Questo accordo di partnership è stato firmato ufficialmente tra Henri Fissore, Président du Grimaldi Forum, Sylvie Biancheri, Directeur Général, Etienne Franzi, Président de la CMB et Francesco Grosoli, Administrateur délégué de la Compagnie Monégasque de Banque.

Etienne Franzi e Francesco Grosoli sottolineano come 'proprio in un anno come questo è fondamentale puntare sulla cultura e sugli eventi che il Grimaldi Forum può organizzare e gestire in ottica di sviluppo e sostegno al Principato'