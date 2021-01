Lavorare nel Principato di Monaco: 6 opportunità di impiego, selezioni aperte

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Contrôleur Aérien à la Direction de l'Aviation Civile.

Comptable à la Direction des Relations Diplomatiques et Consulaires.

Chef de Division à la Direction des Plateformes et des Ressources Numériques

Guide-Interprète au Stade Louis II

Attaché Principal en charge des études statistiques à la Direction du Tourisme et des Congrès.

Commis au sein de la Division des Recettes et des Taxes à la Direction des Services Fiscaux.