Dall’estate Nizza e Monaco collegati da una navetta marittima

A partire dall’inizio dell’estate Nizza e Monaco saranno più vicini, almeno per i tanti pendolari (e non solo…) che ogni giorno raggiungono il Principato.

La gara d’appalto è stata avviata da Ligne d’Azur: sono attese ora le offerte per un servizio di navetta marittima che colleghi il porto di Nizza con quello di Cap d’Ail.

Si calcola che ogni giorno siano almeno 50mila i pendolari che raggiugono Monaco per ragioni di lavoro: in media 16mila veicoli che varcano i confini del Principato, in aumento da quando si è sviluppata la pandemia.



Un grosso problema per il quale erano state immaginate soluzioni diverse, alla fine è prevalsa quella di un collegamento marittimo, non con il porto di Monaco per ragioni burocratiche e di rapporti internazionali, ma con quello di Cap d’Ail che è prossimo al quartiere monegasco di Fontvieille.



In 35 minuti di navigazione sarà possibile raggiungere la meta, trasportando mediamente 150 persone per un totale di 1.200 passeggeri al giorno destinati a crescere fino ad oltre 1.500 fra due anni.



Costi ridotti, battelli ibridi, corse che nei momenti di punta saranno anche due l’ora, apertura anche ai turisti: gli ingredienti ci sono tutti per una grande operazione di tutela dell’ambiente, di riduzione dell’inquinamento, ma anche con una valenza turistica.