Firmato importante accordo strategico tra AISOM e  AICIM

Nella seconda metà del mese di dicembre 2020 è stato sottoscritto un importante accordo strategico tra AISOM – Associazione Nazionale delle Imprese (www.aisom.it) e AICIM – Associazione Italiana Cultura d’Impresa e Management (www.aicim.it).

Firmatari dell’accordo il Presidente di AISOM – Stefano Vergani – e il Presidente di AICIM – Gianmarco Biagi -. Come da entrambi rimarcato l’accordo concretizza l’intenzione di entrambe le Associazioni di poter sviluppare collaborazioni e sinergie e di poter incentivare un mutuo scambio di opportunità a sostegno delle imprese loro associate in conformità ai rispettivi obiettivi istituzionali.

AISOM è, infatti, un’Associazione che si propone, con valenza nazionale, di favorire lo Sviluppo Organizzativo e Manageriale delle Imprese così come AICIM, quale Associazione culturale, sviluppa temi, strumenti e applicazioni per la divulgazione della cultura industriale all’interno delle imprese sfruttando strumenti quali BDS Check per la diagnosi organizzativa delle imprese e BDS Advanced per favorire lo sviluppo industriale delle imprese e la formazione di piani di sviluppo strategico.

“Le imprese tutte, ma soprattutto le PMI nazionali, poco solite ad adottare strumenti indispensabili come quelli che le avvicinano alle grandi organizzazioni, si trovano oggi – ed ancor più nella fase di ripresa post Covid 19 – a dover affrontare e contrastare difficoltà e problematiche legate al grave stallo economico che le ha colpite nel 2020 mettendo a dura prova la loro resilienza e storica resistenza” ha affermato il Presidente AISOM – Stefano Vergani.

“AICIM grazie alle esperienze maturate è consapevole che focalizzare ed unire le forze e gli intenti non possa che giovare alle imprese AISOM affinché possano trovare maggiori riferimenti e strumenti che, con pragmaticità ed efficacia, possano dare il supporto e il confronto necessari per proseguire le loro attività e il loro sviluppo anche se in un momento storico di profonda crisi globalizzata” ha ribadito Gianmarco Biagi – Presidente AICIM.

AISOM è altresì convinta che gli strumenti che AICIM è in grado di progettare (alcuni dei quali già ampiamente omologati e testati) – anche con il contributo di partner - possano concretamente avviare un percorso di organizzazione aziendale e cultura manageriale di impresa che, oltre a consentire agli imprenditori di meglio promuovere piani strategici ed organizzativi, possono essere di grande ausilio nei programmi relativi ad aggregazioni e persino facilitare l’apertura di capitali a terzi.

Per info

per AISOM: segreteria@aisom.it; press@aisom.it

per AICIM: info@aicim.it