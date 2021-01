L’esaltazione dell’arte alla Quincaillerie nel quartiere del porto (Foto)

Un negozio che è una vera mostra, un’esposizione di oggetti che sembrano posti alla rifusa, ma che seguono la logica dell’arte che è quella d’inseguire la bellezza, la fantasia, la cultura e la bellezza.

Si trova di tutto: l’arte alla rinfusa, sui muri e nelle stanze, si tratta della Quincaillerie d’Art di Nizza, che si trova nel quartiere del porto in Rue Antoine Gautier 5.

Ogni mese gli artisti cambiano e l’esposizione si rinnova totalmente. I prezzi variano da pochi euro a diverse migliaia di euro, a seconda dell’autore.

All’interno ci si perde in un tourbillon d’arte, in una cambio continuo di stili, di soggetti, di contenuti. Si entra dentro il negozio e si scoprono oggetti artistici di tutte le fatte, per tutti i gusti.

E’ difficile non rimanere ammaliati almeno da un oggetto esposto.