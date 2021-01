Covid: si appesantisce la situazione nel PACA, nelle Alpi Marittime e nel Principato di Monaco

Si aggrava la situazione: ieri il Prefetto di Nizza, Bernard Gonzalez, ha avuto un incontro con il delegato dell’ARS, Romain Alexandre. Oltre a fare il consueto punto sulla situazione, sempre più difficile, è stata constatata la necessità di creare nuovi posti di terapia intensiva negli ospedali delle Alpi Marittime.



Non è da escludere che, nelle prossime ore, malati meno gravi vengano trasferiti verso Marsiglia ed altri ospedali delle Bouches du Rhône.

Il Prefetto ha ammesso che “il quadro sanitario è preoccupante”.

Sempre nella giornata di ieri é stato emesso il primo bollettino settimanale del 2021 sullo stato dell’epidemia.

Nella settimana 01 (dal 4 al 10 gennaio 2021), gli indicatori epidemiologici per il monitoraggio dell'epidemia di COVID-19 hanno mostrato un aumento della circolazione di SARS-CoV-2 ad un livello elevato in Francia, a seguito delle riunioni di persone di fine del anno. Inoltre, l'emergere di varianti potrebbe portare ad un'accelerazione dell'epidemia e richiede una maggiore vigilanza e un rafforzamento del rispetto delle misure di isolamento in caso di sintomi o casi di COVID-19 nell'entourage.

A livello nazionale , il tasso di incidenza é in aumento (+ 30% rispetto alla settimana 53). Il numero di casi confermati è aumentato in tutte le fasce d'età e in modo più marcato tra gli 0-19 anni (+ 46%). Il tasso di positività (6,5%) ha continuato ad aumentare rispetto a quello della settimana precedente (+1,1 punti). Il maggiore aumento del numero di casi rispetto al numero di persone testate è a favore di un reale aumento della circolazione del virus tra le settimane 53 e 01.

Sono in aumento diversi indicatori di tracciamento dei contatti, che riflettono l'impatto delle festività natalizie, che potrebbe portare ad un aumento del numero di casi nei prossimi giorni.

In Francia sono stati segnalati diversi casi di infezione con la variante emergente di SARS-CoV-2. Sono attualmente in corso azioni per valutare e monitorare meglio la distribuzione nazionale di queste varianti emergenti. I risultati preliminari del sondaggio condotto sui test RT-PCR positivi per SARS-CoV-2 hanno mostrato che i casi di COVID-19 legati alla variante VOC 202012/01 potrebbero rappresentare dall'1 al 2% casi attualmente identificati in Francia.

Ad oggi non ci sono evidenze a favore di una maggiore gravità dei casi indotti da questa variante. Tuttavia, differisce dai virus circolanti per una maggiore capacità di diffusione.