Il Principato di Monaco conferma le sue 7 Stelle Michelin che fanno grande la ristorazione

Le stelle del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer sono sulla buona strada perché, anche a seguito di una crisi sanitaria, tutti i ristoranti quest'anno mantengono le loro posizioni.

Un risultato che non sarebbe stato possibile senza l'eccezionale lavoro degli Chef e dei loro team, alcuni da qualche anno ormai: lo chef Dominique Lory guida le sue squadre e mantiene le 3 stelle Michelin al Louis XV- Alain Ducasse al 'Hôtel de Paris, al ristorante Le Grill, lo chef Franck Cerutti e il suo team continuano a far brillare le stelle e al Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, lo chef Marcel Ravin brilla con stella del Blue Bay.

Altri, dal canto loro, hanno potuto mettersi alla prova in questo anno 2020: in particolare al Vistamar dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo dove lo chef Jean-Philippe Borro e le sue squadre hanno preso brillantemente il posto dello chef Benoit Witz e hanno permesso al ristorante per custodire la stella che brilla da più di 20 anni. Per la stagione 2020, lo chef Benoît Witz ha realizzato un menù di grande successo al ristorante Elsa a Monte-Carlo Beach

"Vorrei ringraziare il lavoro permanente degli Chef e di tutti i team di cucina del Resort. Hanno continuato una visione unica ed eccezionale della gastronomia in un periodo complicatissimo. Il rinnovo delle 7 stelle Michelin per questo nuovo anno è la prova che i nostri valori di eccellenza e trasmissione di know-how sono ancora all'opera all'interno del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer ”spiega Jean- Jacques Pergant, consigliere del presidente incaricato delle operazioni alberghiere.