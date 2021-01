L’onnipresenza del blu, una mostra alla Galerie Le Container di Nizza (Foto)

Da sabato 23 gennaio 2021, un’interessante mostra può essere visitata alla Galerie Le Container che si trova a Nizza, nel quartiere degli antiquari, alle spalle del porto.

L’esposizione è intitolata “Omniprésence bleue” e sono in mostra alcune interessanti opere:

M.CHAT, "Ciao Paulo Chao Paulo Sao Paulo", 80x80cm, Acrylique sur toile

L’INSECTE, "La meilleure défense c'est l’attaque", 118x84cm, Technique mixte sur bois

C215, "Chat", 91x33cm, Technique mixte sur plaque émaillée

C215, "Simone Veil", 50x40cm, Sérigraphie réhaussée à la main et signée, 100 exemplaires

GOLIF, Sans titre, 100x70cm, Acrylique sur toile

JEAN-CHRISTOPHE BELAUD, "Only One», 50x50x3cm, Moquette découpée et collée sur bois



La galleria è nata nel 2016 in un container per il trasporto marittimo grazie ad un’intuizione di Déborah Bosseaux e Clément Dorance, appassionati e professionisti dell'arte contemporanea.

Per 3 anni, è stato spostato in diversi luoghi della città, contribuendo a far conoscere a tanti la Street Art. L'interno dei contenitori veniva trasformato in galleria d'arte, ospitava una mostra di arte urbana e contemporanea. Le pareti esterne dei contenitori venivano trasformate nel corso della mostra arricchendosi con graffiti, disegni e collage.

La Galerie Le Container si trova a Nizza in Rue Emmanuel Philibert 16.