Assegnate le stelle Michelin: i ristoranti della Costa Azzurra e del Principato di Monaco

La Guida Michelin, appena disponibile nelle librerie, ha rivelato a chi sono state assegnate le nuove stelle.

Tra i "nuovi ingressi", per la Costa Azzurra, figurano cinque chef e un sommelier insignito del Premio Sommellerie 2021.

Tra i nuovi locali premiati nell’edizione 2021, cinque nuovi ristoranti della Costa Azzurra fanno il loro ingresso acquisendo la prima stella assegnata ai loro Chef.

Si tratta di:

Louroc, ristorante dell'Hotel du Cap-Eden-Roc di Antibes e dei suoi chef Sébastien Broda (Chef del Restaurant gastronomique) e Eric Frechon (Chef consultant);

Les Agitateurs, ristorante a Nizza e il suo Chef Samuel Victori e la sua compagna, Julie Buseto;

L'Or Bleu, ristorante dell'hotel Tiara Yaktsa a Théoule-sur-Mer e il suo chef Alain Montigny, Meilleur Ouvrier de France 2004 ;

La Table d´Antonio Salvatore al Rampoldi, ristorante monegasco dello chef italiano Antonio Salvatore;

Sono 26 i ristoranti stellati presenti in elenco delle Alpi Marittime e 7 del Principato di Monaco.

Inoltre a Vanessa Massé, titolare e sommelier del ristorante di Nizza Pure & V insignita di una prima stella nel 2020 viene assegnato il Prix de la Sommellerie per il 2021.



Per “vedere da vicino” i ristoranti del Dipartimento delle Alpi Marittime e del Principato di Monaco insigniti delle stelle Michelin clicca qui



Questi i ristoranti insigniti

3 stelle

Mirazur (Menton)

Le Louis XV-Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, Monte-Carlo (Principato di Monaco)



2 Stelle

La Palme d'Or (Cannes)

Villa Archange (Cannes / Le Cannet)

La Chèvre d'Or (Èze)

Hostellerie Jérôme (La Turbie)

Flaveur (Nizza)



1 Stella

Les Pêcheurs (Antibes / Cap d'Antibes)

Le Figuier de Saint Esprit (Antibes)

Restaurant des Rois (Beaulieu-sur-Mer)

Les Terraillers (Biot)

La Table de Patrick Raingeard (Èze-Bord-de-Mer)

La Bastide St-Antoine (Grasse)

La Passagère (Juan-les-Pins)

Alain Llorca (La Colle-sur-Loup)

Le Candille (Mougins)

L'Aromate (Nizza)

Le Chantecler (Nizza)

Jan (Nizza)

Pure & V (Nizza)

Le Cap (Saint-Jean-Cap-Ferrat)

Clovis (Tourrettes-sur-Loup)

Le Saint-Martin (Vence)

La Flibuste-Martin's, (Villeneuve-Loubet / Villeneuve-Loubet-Plage)

Le Blue Bay Monte-Carlo (Principato di Monaco)

Elsa Monte-Carlo (Principato di Monaco)

Le Grill Monte-Carlo (Principato di Monaco)

Vistamar Monte-Carlo (Principato di Monaco)

Yoshi Monte-Carlo (Principato di Monaco)



Nuovi ingressi 2021

Louroc, ristorante dell'Hotel du Cap-Eden-Roc (Antibes)

Les Agitateurs (Nizza)

L'Or Bleu, ristorante dell'hotel Tiara Yaktsa (Théoule-sur-Mer)

La Table d´Antonio Salvatore al Rampoldi (Principato di Monaco)