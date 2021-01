“Difficile”, la foto del giorno

In momenti di forte difficoltà, vi sono delle fotografie che aiutano lo spirito, che danno spazio all’immaginazione, che fanno “vivere bene”.

Come questa fotografia scattata da Ghjuvan Pasquale lungo la Promenade des Anglais a Nizza.



L’occhio acuto e l’obiettivo curioso di Ghjuvan Pasquale hanno ripreso un tecnico “acrobata” in un momento particolarmente difficile ed inquadrato, quasi come fosse un commento, la sua vettura che lo sottolinea.

Una fotografia che ricorda i tanti Babbo Natale che con i doni hanno cercato di scalare, lo scorso mese di dicembre, decine di palazzi. Chi lo fa, ora, non é Babbo Natale, ma un tecnico vero, in carne ed ossa, professionale e formato per un lavoro non semplice.



L’abbiamo intitolata “Difficile”: queste foto sono in ogni caso una testimonianza dei tempi.

