L'Oroscopo di Corinne per la settimana fino al 29 gennaio

Ariete: per molti di voi la settimana appare essere variegata e strampalata: avvenimenti imprevisti si intrecceranno a fatti dati quasi per scontati, una normativa lascerà perplessi, in ambito privato, affettivo od operativo regnerà un’atmosfera tesissima, non riuscirete a comprendere i pensieri di un soggetto e le finanze faranno difetto. Occhio inoltre a non beccare contravvenzioni e contro il virus usate le dovute precauzioni. Un cambiamento sta inoltre bussando alla porta.



Toro: il senso di stanchezza che sporadicamente assale proverrà, in parte dall’accumulo di stress che vi portare appresso dal 2020, e in parte ad un desidero di libertà ancora ostacolato che vi impedisce di fare quello che vorreste. State inoltre attenti a non smarrire documenti od oggetti, state accanto ad una personcina fragilina e portate avanti un progetto atto in seguito ad avere successo. In sovrappiù un susseguirsi di contrastanti comunicati creerà in voi un po’ di confusione.



Gemelli: poiché la qualità vale più della quantità eliminate dalla cerchia conoscenze fasulle confidando unicamente su voi stessi e su quei rarissimi amici che avete… Un cruccio lambirà il settore professionale, un tiro mancino ordisce in sordina e il contegno di un tipo strano esacerberà. Tra accoppiati aleggia maretta ma evitando di commutare i sassetti in macigni l’unione si riequilibrerà. L’alimentazione andrà modificata se soffrite di colite, diabete, reflusso esofageo o gastrite.



Cancro: dare qualcosa per scontato sarebbe inappropriato… Imparate dunque a vivacchiare alla giornata svolgendo le vostre piccole mansioni quotidiane applicando l’arte della calma e della sopportazione in ogni piccola o grande azione. Vorreste tanto riabbracciare chi vi manca ma non essendo ciò al presente fattibile conservate effusioni ed entusiasmi per più avanti. Una mini sosta forzata servirà ad accentuare l’introspezione, scoprire valori dimenticati e a pensare a voi stessi.



Leone: checché se ne pensi di voi in realtà non state chiedendo la luna nel pozzo ma solo di avere un briciolo di salute, valute e che non vi si rompano le anime più del dovuto… Eppure saranno in diversi a punzecchiarvi fino a farvi perdere la già di per sé precaria tolleranza … Oltretutto il contegno di un essere reputato più corretto avrà il potere di annichilirvi mentre il benessere andrà salvaguardato. Qualche nativo rinverrà l’equa soluzione ad un vecchio tormentone o contatterà con dottori.



Vergine: in una fase così globalmente delicata sarà arduo capire cosa vi aspetti dietro l’angolo ma tenete duro e attenetevi, pur se sbuffando, alle norme correnti partendo dal presupposto che nulla permane in eterno, comprese quelle preoccupazioni e restrizioni che angustiano impedendo di muovervi ed agire come speravate. Fate inoltre valere un sacrosanto diritto, coltivate un’amicizia e preparatevi ad un qualcosa di totalmente inaspettato. Fattibili delle ansie per un anzianotto.



Bilancia: da tal marasma globale ne uscirete, quando accadrà, con le tasche mezze vuote e con una maggiore acquisita maturità quasi come se concepiste certi settori esistenziali in maniera differente e certamente più matura e capendo finalmente su chi poter veramente contare e chi invece scartare! Un dubbio si squaglierà, un acciacco si attenuerà e un responso impensierirà mentre in amore o sul lavoro tira aria di novità. Qualche nativo invece, tra giovedì e lunedì si arrabbierà.



Scorpione: tassativo gestire con cautela qualsiasi genere di rapporto interpersonale al fine di non fomentare tensioni e discussioni. Gli astri brillano ad intermittenza e la quadratura di Giove e Saturno importuna abbastanza… ragion per cui, in una fase così delicata, meglio astenersi dal compiere scelte di immane portata, far colpi di testa o cader preda della depressione. Sul lavoro, in amore o in famiglia regnerà un po’ di parapiglia anche se verso il week end una novella risolleverà il morale.



Sagittario: non si cava farina da un sacco di segatura; inutile sperare che gli imbecilli diventino saggi o far affidamento su incalliti contaballe. La vostra pazienza sta superando ogni limite e non vedete l’ora di risolvere una questione stante sul groppone. Ma avrete presto l’opportunità di riscattarvi a patto di reagire ai soprusi e credere in un domani migliore. Il posticipo di un appuntamento o una faccenda delicata vi terrà sulle spine fintanto che non prenderete una drastica presa di posizione.



Capricorno: siete stufi di tirare la carretta, stare sul chi va là, denotare inghippi nella quotidianità, trattare con chi non capisce un accidempoli, sentire notizie esiguamente confortanti o non poter abbracciare chi sta distante. Ma anche questo inizio anno che coloravate di speranza si sta palesando difficoltoso al punto di seguitare a porvi a fracco di punti interrogativi. Abbiate altresì cura di voi ed adoperatevi al massimo per chi abbisogna di un sostegno morale. New eclatante in arrivo.



Acquario: festeggerete il compleanno con uno spizzico di affanno ma per il momento non fate programmi che potrebbero mutare e contate sull’appoggio di un Giove così propizio dal salvarvi da ogni precipizio. Qualche nativo si troverà alle prese con documentazioni da verificare, corrucci per un figliolo, indecisioni costanti o una scoperta allibente ma prestino incrocerete chi avrà modo di schiarirvi la mente. Curate l’alimentazione e con pastrocchi vari non cadete in tentazione!



Pesci: avete un diavolo per capello per un fracco di contesti atti a deprimervi compresi dei pensieri pecuniari, familiari o strettamente personali. Gli astri non nono in vena di gentili concessioni quindi armatevi di lungimiranza e non pigliatevela ad oltranza… Scoprirete inoltre che la stupidità abbonda e che c’è sempre chi credere di essere superiore alle parti… Un sospiro di sollievo invece proverrà dal riuscire a sistemare ciò che faceva penare. Partner e figlioli da coccolare.



E che le stelle veglino su di noi e sul nostro annebbiato futuro.

