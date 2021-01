A Monaco un 26 gennaio diverso: si festeggia Santa Dévote, patrona del Principato. Ecco le regole per partecipare alle celebrazioni ed il programma

Il 26 gennaio avranno luogo le celebrazioni di Sainte Dévote, Santa Patrona di Monaco. Quest'anno sarà una festa diversa.

Gli orari delle cerimonie sono previsti per rispettare il coprifuoco delle 19:00 (informazioni sul sito del Comune di Monaco www.mairie.mc)

Solo le persone debitamente autorizzate possono prendere parte al ricevimento delle Reliquie, alla Processione e alla Salvezza del Santissimo Sacramento nella Chiesa di Sainte Dévote

Il pubblico non potrà accedere a Place Sainte Dévote.

La barca accenderà sul Quai Albert 1er sul lato nord.

I fuochi d'artificio sono annullati.

A partire dalle 16.30, sul Quai Albert 1er, sul lato nord, verranno messe in atto varie misure organizzative, di sicurezza e di accoglienza. Così, per favorire la partecipazione dei fedeli nel rispetto delle misure sanitarie, sarà organizzata un'area "pubblica a sedere" con una capienza di 150 posti rispettando le distanze sanitarie per consentire a tutti di seguire le cerimonie, in particolare su maxischermo. A fine giornata il pubblico non potrà, come al solito, provare a recuperare i chiodi dalla barca.

Il Governo conta sul senso di responsabilità di tutti per il rispetto delle misure sanitarie (maschera obbligatoria, obbligo di allontanamento, ecc.)

Queste celebrazioni corrispondono ad una delle più vecchie tradizioni del Principato di Monaco, tradizione che ha segnato la cultura nazionale nei campi della religione, del folclore, delle credenze popolari, della storia, della letteratura, delle arti,della pittura, della musica, della numismatica e della filatelia.



È nata dalla leggenda detta " Leggenda di Santa Devota" trasmessa da un documento medievale, tradizione nel cuore dei Monegasco ed attestata in modo permanente durante i secoli nella storia della città.

Secondo questa leggenda, Devota, giovane cristiana nativa della Corsica sarebbe stata martirizzata dal prefetto Barbarus sotto l'Imperatore Diocleziano e Maximien ad una data che si potrebbe localizzare nel 303 o304. Il suo corpo, rubato durante la notte per i fedeli, fu messo in una barca, trasportato a Monaco e seppellito in una cappella del vallone detto " dei Gaumates", vicino al porto, il 27 gennaio dello stesso anno.

Sotto Onorato II, al XVIIème Secolo, Santa Devota è diventata padrona di Monaco.

Dal 1874 la tradizione è ripetuta ogni anno: una barca è bruciata in presenza del Sovrano e della Famiglia Principesca, corredato delle personalità monegasche.

Una volta che la barca bruciata, un fuoco di artificio è tirato sul Porto Hercule.

Più info: www.saintedevotemonaco.com