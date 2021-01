Covid, per la Commissione Europea Nizza e le Alpi Marittime sono in “rosso scuro”

La Commissione Europea, ieri, ha raccomandato a tutti i governi di impedire i viaggi non essenziali da e per le regioni con più di 500 contagi ogni 100 mila abitanti.

La mappa presentata, a titolo esemplificativo, inserisce due aree francesi la Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur e la Bourgogne-Franche-Comté che ha quale città principale Digione.

La proposta è quella di rendere difficili i travasi di persone da e per le aree colorate in rosso scuro tra le quali vi è pure il Dipartimento delle Alpi Marittime.

Si tratta, al momento, di una pura simulazione , saranno i dati dei prossimi giorni a circoscrivere le aree a forte diffusione del virus per le quali verranno adottati provvedimenti specifici.

In Francia, intanto, non è ancora stato confermato un discorso alla nazione da parte di Emmanuel Macron a seguito del Consiglio di Difesa per annunciare nuove e draconiane misure.