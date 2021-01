Vichy: le migliori creme viso per le varie tipologie di pelle

Vichy è un marchio ormai riconosciuto e validissimo, che in molti apprezzano e che si è saputo porre da diversi anni come un punto di riferimento per coloro che hanno a cuore la salute e la bellezza della propria pelle. Parliamo di un brand francese che si distingue da tutti gli altri marchi specializzati nei trattamenti del viso per via dell’ingrediente principale che troviamo in ogni crema e siero: l’acqua termale vulcanica. Ricca di minerali e nutrienti, vanta delle proprietà eccezionali che Vichy ha saputo sfruttare appieno, proponendo dei prodotti specifici per qualsiasi tipologia di pelle. Le creme per il viso di questa marca sono fantastiche, così come i sieri e gli altri trattamenti: per conoscere tutti i prodotti Vichy clicca qui .

Vediamo adesso nello specifico quali sono le migliori creme per il viso di questo brand, da scegliere a seconda delle proprie esigenze e della tipologia di pelle.

Vichy LiftActiv Collagen Specialist: per pelli mature

La crema viso LiftActiv Collagen Specialist è formulata appositamente per ridurre i segni dell’età nelle pelli più mature, che presentano rughe profonde dovute ad una diminuzione del collagene naturalmente presente nella cute. Questa crema giorno agisce attenuando le discromie e la perdita di tono della pelle, rendendo il viso più luminoso e levigato, visibilmente più giovane e fresco. LiftActiv Collagen Specialist ha una speciale formulazione arricchita con vitamina C, acqua termale di Vichy ed estratto del fagiolo verde, che stimolano la produzione di collagene e contrastano i radicali liberi. Un vero e proprio concentrato di giovinezza, perfetto per le pelli mature che presentano rughe profonde ed inestetismi dovuti all’avanzare dell’età.

Vichy Mineral 89 Booster Quotidiano: per rinforzare la barriera cutanea

Il Booster quotidiano della linea Vichy Mineral 89 è l’ideale per qualsiasi tipologia di pelle: un vero e proprio alleato di bellezza, che permette di rinforzare la barriera cutanea e proteggere il viso dagli agenti esterni come lo smog. Privo di oli, profumi, siliconi, parabeni, alcool e coloranti, è l’ideale anche per coloro che hanno la pelle particolarmente sensibile ed è un vero alleato quotidiano. Il Booster Quotidiano della linea Vichy Mineral 89 è arricchito con acido ialuronico e acqua termale di Vichy in alte concentrazioni ed è adatto sia alle pelli secche che a quelle grasse.

Vichy Aqualia Thermal Crema Reidratante Leggera: per pelli secche e normali

La linea Aqualia Thermal di Vichy è pensata specificatamente per restituire la giusta idratazione alla cute e la versione “leggera” è indicata sia per pelli secche che normali. Da applicare mattina e sera, questa crema ha una speciale formulazione che associa l’azione della glicerina a quella dell’acido salicilico e dell’acido ialuronico di origine naturale. Ripristina il film lipidico e restituisce al viso morbidezza e luminosità, con risultati visibili sin dalle prime applicazioni.

Vichy Normaderm trattamento quotidiano anti-imperfezioni: per pelli con tendenza acneica

La linea Normaderm di Vichy è l’ideale per coloro che hanno una pelle a tendenza acneica e la crema viso quotidiana consente di ridurre in modo visibile le imperfezioni quali brufoli e punti neri. Grazie alla sua spiccata azione sebo-regolatrice, il trattamento Vichy Normaderm elimina tutte le impurità ma nel contempo mantiene idratata la pelle. È questo dettaglio che la rende un prodotto unico: la cute appare visibilmente purificata senza risultare secca o spenta.

Vichy Neovadiol: per pelli che presentano i segni della menopausa

La crema per il viso Vichy Neovadiol è formulata appositamente per rispondere alle esigenze delle donne che presentano problematiche legate alla menopausa. Per via dei cambiamenti ormonali infatti la pelle può presentarsi più spenta, sottile e meno elastica. Questo trattamento consente di restituire la corretta idratazione al viso, che appare più levigato, compatto, liscio e luminoso.