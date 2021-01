Rinviato il Festival di Cannes: si svolgerà dal 6 al 17 luglio

"Come annunciato lo scorso autunno - si legge in un comunicato diffuso dagli organizzatori - il Festival Internazionale del Film di Cannes si concede la possibilità di modificare le sue date in funzione dell'evoluzione della situazione sanitaria mondiale. Quindi, previsto inizialmente dall'11 al 22 maggio 2021, il Festival si svolgerà dal martedì 6 al sabato 17 luglio 2021"

La volontà degli organizzatori è quella di eseguire di certo il Festival e non trovarsi ancora nell'incertezza di maggio e magari con misure restrittive davvero complesse per ottenere il massimo da un evento che è vitale per l'economia locale.

Il Festival di Cannes infatti muove tutto il mondo economico locale ed ha una ricaduta di milioni di euro sulla Costa Azzurra.