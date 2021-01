Ligue 1: Mbappe nuovamente in testa alla classifica dei cannonieri. Solo il Lille resiste al Paris Saint Germain

L’avvio del girone di ritorno individua quattro squadre in gran spolvero e sono le prime quattro della classifica.

Viaggiano come treni ad alta velocità il Paris Saint Germain e il Lille, appaiati in testa alla classifica, ma con i parigini con una differenza reti di +37 mentre il Lille è a +21.

Al terzo posto il Lione seguito dal Monaco: si tratta di formazioni che stanno inanellando vittorie e che potrebbero anche fare il vuoto alle proprie spalle dove il Rennes (sconfitto dal Lille) perde terreno.

Chi segna il passo è il Marsiglia che, in poche settimane, è crollato al sesto posto, in compagnia del Bordeaux, a 13 punti dal Paris Saint Germain ed a 7 dal Monaco.

Poi si entra nella fascia centrale della classifica con 6 squadre (Metz, Lens, Angers, Montpellier, Nizza e Brest) in cinque punti, alcune che ancora sperano in un recupero verso la zona che ammette alle coppe europee, altre ben attente a non scendere verso l’area a rischio.

Due punti sotto la coppia Nizza – Brest, infatti, inizia la zona “dannata” della classifica.

Reims e Strasburgo a quota 24 punti, poi uno scalino di 5 lunghezze ed ecco il Saint Etienne (vera nobile decaduta) e il Nantes e quindi Digione e Nimes appaiate a quota 15 punti (entrambe con un incontro in meno) e il “fanalino” Lorient 3 punti sotto, ma con due gara da recuperare.

La classifica cannonieri ha finalmente un nuovo leader anzi “torna” lo storico capo cannoniere che poi è Mbappe del Paris Saint Germain con 14 reti, seguito da Dia del Reims con 12 e da Depay del Lione con 11.

Domani, venerdì 29 gennaio parte la ventiduesima giornata che propone nel calendario degli incontri che, sulla carta, dovrebbero essere favorevoli sia al Nizza, sia al Monaco.

Il torneo è ormai nel vivo e, per i rossoneri, dopo la vittoria di Lens l’incontro casalingo con l’incerottato Saint Etienne potrebbe cadere a fagiolo. Altro “testa coda” è in programma in Bretagna, con il Monaco che farà visita al Nantes che quest’anno non è assolutamente irresistibile.

La giornata inizierà con l’anticipo, venerdì 29 gennaio, tra il Lione e il Bordeaux, una gara che ricorda sfide d’altri tempi con posizioni di classifica ben più appaganti, soprattutto per i “girondini”.

Sabato 30 gennaio vivrà su un incontro interessante: il Rennes andrà a far visita al Marsiglia, reduce dall’ennesima sconfitta a Monaco (dopo aver perso in settimana il recupero casalingo con il Lens). Completa il tabellino Montpellier – Lens: i “mediterranei” incontrano una squadra che ultimamente sembra in altalena e alterna ottime prestazioni ad altre del tutto scialbe.