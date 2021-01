Le mimose “occupano” il mercato dei fiori

"L'inverno non lo ha mai mangiato il lupo", occorre poi verificare come il proverbio si adatti alle modifiche climatiche, in ogni caso in Cours Saleya si respira un anticipo di primavera.

Passate le feste (si fa per dire...) di fine anno, cambiano anche i fiori ed è una esplosione, anzitempo, di mimose, questo sì indice di un cambiamento climatico in atto.

Tanto giallo, in tutte le bancarelle, vasi e ceste di mimose, assieme con i mille colori dei tantissimi fiori esposti.

La mimosa é il fiore che, per primo, preannuncia l’arrivo della primavera, che la caratterizza, poi toccherà alle viole e alle primule.

I fiorai di Cours Saleya danno anche alcuni consigli per conservare a lungo i mazzi di mimosa, cercando di tardare il più possibile la loro sfioritura. Innanzi tutto tenerli il più possibile lontani da fonti di calore, soprattutto dai termosifoni, poi bagnare quotidianamente, solo con acqua, gli steli con l’avvertenza di tagliarli un pochino ogni giorno.

