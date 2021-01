Principato di Monaco: cala dell'1% il prezzo delle case al metro quadro, il Covid fa scendere il mercato del 22,3%

Il Covid fa abbassare i prezzi delle case nel Principato di Monaco? Difficile sapere se si tratti o meno della pandemia, ma il mercato immobiliare di Montecarlo è da sempre in ascesa e, un suo minimo calo è comunque degno di nota.



Il dato emerge dalle statistiche pubblicate dal governo del Principato, denominato ‘The Real Estate Observatory 2020’, che testimoniano come l'impatto della crisi sanitaria abbia anche minato il settore immobiliare di Monaco. Nelle diverse statistiche proposte dallo studio dell'ultimo anno, si evince che il prezzo medio al metro quadro è leggermente diminuito (-1,1%), scendendo a 47.619 euro. Il lievissimo calo è però impossibile da paragonare al clamoroso aumento del 52,3%, che si è registrato negli ultimi 10 anni, per quel che riguarda il prezzo medio al metro quadro.



Che il Covid abbia detto la sua nel mercato immobiliare del Principato, viene confermato dal netto calo delle vendite, pari al 22,3% in meno nel 2020 rispetto al 2019. Un dato che è tornato ai livelli del 2017.



Intanto, però, nel Principato si continua a lavorare alacremente a costruzioni e ristrutturazioni. Il progetto dell’isola artificiale sta andando avanti, molti cantieri sono presenti in città e vengono svolti importanti lavori anche all’hotel ‘Vistaero’, lo storico albergo a picco sul mare che si trova all’uscita autostradale di Montecarlo.



Con l’ausilio dei rocciatori vengono svolti, in questo periodo di pandemia, interventi che sicuramente porteranno ulteriore splendore all’albergo monegasco.



(Foto di Tonino Bonomo)