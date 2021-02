Nizza: il tram va…

L'attesa del tram in una interpretazione fotografica di Ghjuvan Pasquale

I trasporti pubblici di Nizza, gestiti da Ligne d’Azur, vanno avanti e sono attesi annunci importanti nel prossimo mese di marzo.

La pandemia ha provocato un calo di utilizzo da parte degli utenti valutato, nel corso del 2020, nel 30%. Nonostante che l’offerta sia cresciuta intorno al 10%.

Il mese di gennaio 2021, se rapportato a quello di gennaio dello scorso anno (l’unico totalmente privo di effetti pandemici) registra un meno 40%.

Nonostante tutto questo Ligne d’Azur conferma tutti i propri impegni sia nell’immediato, sia in prospettiva.

Nell’immediato le frequenze delle linee, nonostante la diminuzione dell’utenza, non sono state ridotte, proprio per assicurare un maggior distanziamento personale e l’occupazione non ha subito riduzioni.

Per quanto concerne le prospettive, si attendono per il prossimo mese annunci sui grandi settori nei quali i trasporti di Nizza si stanno muovendo sulla strada dell’estensione delle linee ed anche dell’utilizzo di fonti non inquinanti.

Linee di azione che riguardano essenzialmente:

Prolungamento della Ligne 1 fino a Drap;

Nascita della Ligne 4 tra l’aeroporto e Cagnes;

Utilizzo nella direttrice Nord – Sud, lungo l’asse di Boulevard Gambetta e di Boulevard de Cessole, di grandi mezzi a trazione elettrica che, per lunghi tratti, percorreranno strade rese libere dal traffico veicolare.