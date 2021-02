Monte-Carlo Sporting Summer Festival, ecco l'annuncio del primo concerto: i Simple Minds suoneranno venerdì 23 luglio

Il 2019 ha segnato il 40° anniversario dei Simple Minds. 40 anni iconici che rilanciano il gruppo in una tournée mondiale sull’onda dell’album « 40 : The Best Of - 1979-2019 » contenente uno nuovo brano euforico – una ripresa di « For One Night Only » e l’album « Live In The City of Angels ».

L’incredibile carriera dei Simple Minds ha avuto inizio nel 1979, grazie all’album « Life in a Day ». Il gruppo si è ben presto fatto riconoscere per le sue belle melodie ed atmosfere clamorose, che ne hanno fatto uno dei gruppi faro degli anni ‘80. Con un record di 5 album ai vertici delle charts inglesi, numerosi singoli giunti ai primi posti sulle due sponde dell’Atlantico, più di 60 milioni d’album venduti, e concerti in stadi che hanno fatto registrare il tutto esaurito in ogni angolo del mondo, il gruppo non ha più bisogno di dimostrare nulla. E, tra l’altro, è stato riconosciuto come fonte d’ispirazione da Manic Street Preachers, Moby, Primal Scream e molti altri ancora.

Dopo 6 anni d’assenza, i Simple Minds saranno di ritorno nel Principato, esibendosi sul palcoscenico della Salle des Etoiles il 23 luglio, in occasione del Monte-Carlo Sporting Summer Festival.

Prezzi da 264 euro a persona (formula cena-concerto). Per info +377 98 06 41 59