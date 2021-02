Un viaggio tra i manifesti delle grandi esposizioni temporanee del Musée Massena

Il Musée Villa Massena, del quale quest’anno si celebra il centenario, essendo stato inaugurato nel 1921, ha ospitato molte mostre temporanee.

La loro storia è anche quella dei manifesti che le hanno presentate e fatte conoscere.

Fin dalla sua apertura, il Museo Masséna ha presentato mostre che hanno contrassegnato l'evoluzione della società e delle sue tendenze artistiche.

Il programma ha permesso ad appassionati e turisti di scoprire, nel corso dei decenni, la storia del territorio nizzardo aprendosi alla Storia dell'Arte e ai grandi temi sociali.

Al fondo di questo articolo proponiamo alcuni manifesti delle mostre temporanee che si sono susseguite in cento anni