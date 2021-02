Aumentati arresti, multe e controlli: un 2020 senza respiro per la Police Municipale di Nizza (Foto)

All’interno dell’ex Hôpital Saint Roch destinato a diventare, entro tre anni, la sede di tutte le forze di polizia di Nizza, Christian Estrosi e il prefetto delle Alpi Marittime Bernard Gonzalez hanno presentato i risultati e il consultivo della Police Municipale di Nizza, riconosciuta come “prima polizia municipale di Francia”.

Dati notevoli che sottolineano il contributo che gli agenti della municipale hanno assicurato alla città in uno dei momenti più difficili della propria storia, colpita da una pandemia che ha messo a dura prova i cittadini e, in certi casi, ha inasprito i rapporti. I dati forniti sono tutti in crescita.

Gli arresti

Gli agenti della Police Municipale, nel corso del 2020, hanno provveduto a “fermare” 5.740 persone ritenute colpevoli di atti criminali o di illeciti, vale a dire una crescita del 34% rispetto al 2019, con un aumento del 99,6% per quanto concerne la lotta alla droga, il 74% per la detenzione di armi e, addirittura, il 225% per violazioni alle leggi in vigore. Tra gli arresti rientra anche quello dell’autore dell’attentato del 29 ottobre all’interno della Basilica di Notre Dame.

Violazione norme relative alla qualità della vita

Le verbalizzazioni sono crescite del 44%, con 6.607 reati rilevati ed una crescita del 44%. Fra queste 813 relative alla violazione delle norme sulla velocità e il rumore.

In collaborazione con gli agenti delle dogame, delle imposte e della polizia sono stati effettuati 2.700 interventi. I controlli sui mezzi di trasporto collettivo sono stati 25mila con 273 arresti.

Covid

Come era facile immaginare la pandemia e il controllo sul rispetto delle varie disposizioni ha duramente impegnato gli agenti della Polizia Municipale.

Sono state effettuate 470 ispezioni nei negozi di alimentari e sono state verbalizzate 17mila persone per mancato rispetto di gesti di barriera.

Un lavoro che ha fatto sì che la Polizia Municipale di Nizza, da sola, nel corso del primo periodo di confinamento (primavera 2020) abbia da sola emesso il 10% delle sanzioni du tutta la Francia.

Infine un dato che mette in evidenza il rapporto con la cittadinanza ed anche la collaborazione assicurata dagli abitanti.

Nel corso del 2020 sono state 84mila le chiamate telefoniche ricevute dalla Polizia Municipale rispetto alle 77 mila dell’anno precedente.

Secondo l’Istituto di Statistica un nizzardo su tre, lo scorso anno, ha effettuato almeno una telefonata ala Police Municipale.

Funzionano anche le “bornes d’appel d’urgence” sistemate in diverse parti della città con 800 chiamate.

Nel 2021 il Corpo della Police Municipale che al momento conta 550 agenti vedrà il proprio organico crescere di 20 unità che implementeranno ulteriormente fino a 80 quando verrà messo in funzione l’Hôtel de Police.

Inoltre 4 agenti verranno formati al pilotaggio di droni, mentre verrà implementata, pure, la sezione cinofila.