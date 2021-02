Le piscine condominiali in tempi di emergenza sanitaria richiedono una gestione professionale e a norma di legge

Le piscine condominiali, belle e perfette per trascorrere le giornate estive all’aperto, rappresentano non solo una fonte di benessere per i condomini, ma anche un importante elemento di arredo che darà un valore aggiunto a tutto il condominio.

Mantenere una piscina condominiale in perfetto stato, pulita e funzionale è fondamentale. A maggior ragione, in questo periodo di emergenza sanitaria, le piscine richiedono una manutenzione straordinaria per adeguarle alla bella stagione. Si sa infatti, che presentano inoltreanche caratteri di pericolosità dovuti a antisalubrità dell’acqua, rischio di scivolamento, possibile annegamento e così via. A fronte di questi potenziali pericoli, si richiede una gestione professionale e a norma di legge.

La disciplina, prevede che le piscine, installate all’interno dei condomini, debbano considerarsi ad uso pubblico e, come tali, soggette alla legislazione e possedere requisiti igienico-sanitari con particolare riferimento alla qualità dell’acqua e dell’ambiente dell’impianto. È inoltre prevista la figura dell’assistente bagnanti e dell’addetto agli impianti tecnologici che deve possedere competenza tecnica specifica, garantire il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico ambientali. A tale proposito al fine di evitare responsabilità sia all’amministratore che ai condomini, si affida la gestione e la manutenzione dell’impianto a terzi.

In provincia di Imperia una delle migliori aziende qualificate in questo settore è la Benza srl che oltre alla vendita, al dettaglio e all'ingrosso, di materiale ed attrezzatura professionale per il giardinaggio e l'irrigazione è specializzata nella gestione delle piscine condominiali, nella progettazione e realizzazione di piscine, nonché vendita di tutto il necessario per la loro manutenzione.

Il servizio di gestione proposto da questa azienda prevede l'utilizzo di tecniche innovative per la manutenzione straordinaria delle piscine. Si avvale inoltre di assistenti bagnanti professionisti e tecnici dotati di macchinari specifici per la pulizia profonda e la disinfezione che utilizzano solo prodotti a norma di legge e che rispettano le regole igienico-sanitarie concordate nell’ambito dell’accordo Stato Regioni. Si appoggia anche ad una biologa per quanto riguarda l'effettuazione delle analisi chimiche e microbiologiche presso l'Arpal.

Oltre ai normali oneri collegati alla classica manutenzione e pulizia, la Benza srl ricorre anche, se richiesto, alla collaborazione di elettricisti, idraulici, vari edili con specializzazioni diverse e giardinieri.

Per ogni ulteriore informazione chiamate al 0184 575246 o visitate www.benzasrl.it