Ligue 1: il Monaco fa suo il derby della Costa Azzurra. Nizza sempre più nei guai

Vincono le prime quattro della classifica e creano il primo considerevole “scalino” con il Rennes, posizionato al quinto posto.

Vincono il Lille che “tratta male” il Bordeaux in casa sua, il Lione a Digione e il Paris Saint Germain col Nimes.

Vince anche il Monaco, ormai saldamente al quarto posto, mettendo una volta di più nei guai il Nizza che ormai fatica a trovare il bandolo della matassa e vive in un perenne stato di pre crisi.

Il succo della ventitreesima giornata è tutto qui, in una sostanziale conferma delle posizioni di testa, in un torneo ha ancora molto da dire nella lotta a quattro per la conquista del titolo e delle prime tre piazze che valgono la qualificazione in Champions.

Perde contatto dalle prime quattro il Rennes costretto al pareggio interno dal Lorient che prende una boccata d’aria.

Il Marsiglia, in vantaggio di 2 reti a Lens si fa raggiungere e porta a caso un punticino e soprattutto “registra” la prima rete da parte dell’ex napoletano Milik.

Fra le ultime della classe, detto della sconfitta di Nimes e Digione, Saint Etienne e Nantes si spartiscono la posta in palio, così come pareggia lo Strasburgo opposto al Brest.

Finiscono anche in pareggio i due incontri con meno pathos: si dividono la posta Reims – Angers e Metz - Montpellier.

La ventiquattresima giornata debutterà dopodomani, sabato 6 febbraio, con un incontro davvero interessante tra due belle squadre, il Lens e il Rennes, che stanno onorando il torneo. Faranno da contorno Lione – Strasburgo, un confronto tra poli opposti della classifica e un assai meno interessante Lorient – Reims.

Domenica 7 febbraio tutti gli altri incontri tra i quali spicca, per la situazione societaria che sta vivendo in questo momenti, Marsiglia – Paris Saint Germain, una gara anche ad alto rischio di ordine pubblico con voci di “ripetizione” dei fattacci della scorsa settimana che provocarono l’annullamento dell’incontro col Rennes.

Il Nizza riceverà l’Angers, gara sulla carta non proibitiva con i rossoneri alla ricerca di una vittoria casalinga che ormai sfugge da troppo tempo.

Il Monaco scenderà, invece, in campo a Nimes: un incontro sicuramente alla sua portata, anche se si tratta pur sempre di un derby.

Ultima l’elenco delle squadre del Mediterraneo Montpellier - Digione, una gara, almeno sulla carta, dall’esito scontato. Non impossibile la trasferta del Lille a Nantes, mentre completano il tabellino Saint Etienne – Metz e Brest – Bordeaux.