Ecco i ristoranti che si fregiano del marchio Cuisine Nissarde 2021

Anche in un periodo “orribile” per i ristoranti a Nizza sono stati attribuiti i label "Cuisine nissarde" a ristoranti di Nizza e del territorio che rappsrenta una vera garanzia di qualità per i consumatori e di rispetto della cucina locale



Il marchio "Cuisine Nissarde"è stato creato nel 1995 su iniziativa dell'Associazione "Le Cercle de la Capelina d’or", ora è una delle competenze dell’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur.



Si tratta di un marchio pienamente in linea con la cultura e lo stile di vita di Nizza, una città in cui viene data grande importanza alla cucina.





La cucina nizzarda riflette la nozione di benessere, di rispetto dei prodotti e delle tradizioni regionali. La gastronomia di Nizza mostra un dinamismo con l'apertura di nuovi ristoranti e la presenza di giovani chef stellati.



Ogni anno una commissione lavora “sodo” a Nizza per verificare, in modo discreto e anonimo, le candidature che i ristoranti locali avanzano al fine di potersi fregiare con il prestigioso marchio Cuisine Nissarde.



Per ottenerlo è necessario soddisfare a regole precise, rispettare le ricette tradizionali, essere legati al patrimonio e alla storia della cucina niçoise e assicurare una cucina e un’accoglienza di qualità.



Questi i ristoranti labellisée nel 2021



A Nizza



A’Buteghinn’a

11 rue du Marché,

06000 Nice

04 93 92 28 22

abuteghinna.fr



Restaurant Chez Acchiardo

38 rue Droite,

06300 Nice

04 93 85 51 16



Auberge de l’Aire St Michel

Chemin de Châteaurenard,

Quartier Gairaut,

06100 Nice

04 93 84 42 07



Restaurant de L’Autobus

142 Vieux Chemin de Gairaut,

06100 Nice

04 93 84 49 88



Lou Balico

20 avenue Saint-Jean-Baptiste,

06000 Nice

04 93 85 93 71

loubalico.com



La Cantine de Lulu

26 rue Alberti,

06000 Nice

04 93 62 15 33



Lu Fran Calin

5 rue Francis Gallo,

06300 Nice

04 93 80 81 81

lufrancalin.com



La Gaité Nallino

72 avenue Cap-de-Croix,

06100 Nice

04 93 81 91 86

lagaitenallino.com



La Ratapignata

63 avenue du Ray,

06100 Nice

04 92 15 06 39



Le Safari

1 Cours Saleya,

06300 Nice

04 93 80 18 44

restaurantsafari.fr



La Table Alziari

4 rue François Zanin,

06300 Nice

04 93 80 34 03



Le Tchitchou

29 Avenue Georges Clemenceau,

06100 Nice

09 83 34 15 03



Plage Bella Nissa

Promenade des anglais

Face au Négresco

@Plage.Bella.Nissa



Le Pois Chiche

8-10 Esplanade du Parvis de l'Europe

Hôtel Novotel

E-mail : H1103@ACCOR.COM

0493133093



La Table « à » Julie

50 rue arson

julietravolti06@gmail.com

+33492044350



Fuori Nizza



Chez Michel

Place Saint-Michel,

06670 Castagniers-Village

04 93 08 05 15

chezmichel.fr



L’Estragon

101 route de Nice,

06510 Le Broc

04 93 29 08 91



La Capeline

RD17, hameau Vescou,

06830 Toudon

04 28 31 71 73

restaurant-lacapeline.fr



La Gaudriole

4 rue centrale,

06610 La Gaude

04 93 24 88 88



La Merenda dei Cagnenc

1 rue de la Villette - Cagnes-sur-Mer

Tel.: +33(0)9 82 37 28 37



Restaurant Lou Countea

7 place Docteur Morani 06830 Gilette

+33 4 93 73 97 50



La Passion Des Mets

14 boulevard Louis Roux 06700 Saint-Laurent-du-Var

04 93 89 46 17



Snacks & vente à emporter



Chez Thérésa

28 rue Droite,

06300 Nice

04 93 85 00 04



Lou Pelandroun

4 boulevard Joseph Garnier,

06100 Nice

04 93 98 47 06



Receta de Jou

4 place de la Gare du Sud,

06100 Nice

09 86 25 35 03



Socca du Cours

6 rue Place vieille,

06300 Nice

06 80 28 18 77



A’Buteghinn’a

11 rue du Marché,

06000 Nice

04 93 92 28 22

abuteghinna.fr



Le Jardin d’Hélène

15 rue de Orestis,

06300 Nice

04 93 89 17 94

lejardindhelene-nice.com



Chez Pino (Jardin des Arènes de Cimiez)

184 Avenue des Arènes de Cimiez



Fuori Nizza

Mounta Calou

74 Avenue Pugets 06700 Saint-Laurent-du-Var, Francia

+33 4 89 03 69 99