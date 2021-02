Cannes, le cinque campane restaurate esposte nella chiesa di Notre-Dame d'Espérance (Foto)

Victoire-Joséphine-Andrée, Henriette-Stanislas, Notre-Dame d’Espérance, France et la Suquétane, così si chiamano le cinque campane della Chiesa di Notre Dame d’Espérance che vennero posate cento anni or sono, nel 1921.

Le cinque campane restaurate di Notre-Dame d'Espérance sono ora esposte nella chiesa fino al 1 marzo 2021.

Non appena terminati i lavori del campanile, torneranno in cima all'edificio, dadove emetteranno i loro rintocchi esattamente a 100 anni dal loro battesimo!

In occasione della completa ristrutturazione del campanile, è stata lanciata una sottoscrizione pubblica sotto l'egida della Fondation du Patrimoine per raccogliere donazioni che contribuiscono a finanziare i lavori di questa opera emblematica della storia di Cannes.

Il campanile della Chiesa di Nostra Signora della Speranza è stato classificato come monumento storico dal 1937, insieme alla torre Suquet e alla cappella Sainte-Anne.

La costruzione della chiesa di Notre-Dame d'Espérance iniziò nel 1521. Purtroppo le invasioni del 1524 e del 1536, la terribile pestilenza del 1580 e l'insufficienza delle risorse della popolazione di Cannes impedirono il completamento della costruzione.

I lavori non ripresero fino alla fine del 1628. Il termine dei lavori avvenne nel 1642 e la chiesa fu consacrata il 23 marzo 1645.

L'imponente campanile della chiesa di Notre-Dame d'Espérance, detta Torre dell’Orologio, in origine era una torre dipendente dalle mura del castello. La costruzione della sala del quadrante dell'orologio risale al 1821 e quella dei quadranti del 1832.

Nel 1862, il Consiglio comunale ha votato l'acquisto di nuovi orologi e il cambio dei quadranti.

Il 21 maggio 1921 furono battezzate cinque nuove campane: Victoire-Joséphine-Andrée, nome dato in memoria degli Stati Uniti e della vittoria della Francia e dei suoi alleati nella Prima Guerra Mondiale, Notre-Dame d'Espérance, che invita i vivi alla preghiera e al pianto per i defunti, Henriette-Stanislas, in ricordo del cinquantesimo anniversario della fondazione dell' de l’Institut di Cannes, offerto da quest'ultimo e dai sacerdoti di Cannes, France, in onore degli eroi morti per la patria, e infine la Suquétane, dal nome del quartiere . Il 28 luglio 1937 l'intera chiesa e il suo campanile romanico furono classificati come monumenti storici.