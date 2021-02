Ora i souvenirs “made in Nice” si acquistano da casa

La Maison de Nice, la boutique ufficiale della Città di Nizza, è una vera e propria vetrina della valorizzazione e promozione delle produzioni locali e del patrimonio immateriale di Nizza.

La pandemia ha accelerato la decisione di affidarsi al web per le vendite cercando di ovviare alle file ed alle attese.

Stando a casa o attraverso il proprio smartphone è possibile consultare il catalogo virtuale di tutti i prodotti, dalla collezione #IloveNice alle più preziose e curate creazioni locali come le mille sedie blu in tutte le dimensioni.



Un servizio definito “clicca e ritira” disponibile anche per le persone che desiderano limitare i contatti prolungati in luoghi frequentati da altre persone.

Accedendo al sito http://www.maisondenice.fr/ , è possibile scegliere i prodotti e prenotarli online.



Sarà quindi sufficiente ritirarli in uno dei due negozi della Maison de Nice dove verrà effettuato il pagamento. Il sito consente inoltre di essere certi della disponibilità dei prodotti desiderati e di prenotarli prima dello spostamento.

I saldi invernali rappresentano, in questi giorni, un’opportunità per acquistare a prezzi bassi con i tanti articoli col marchio della città di Nizza.