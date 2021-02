Cronaca e immagini dei carnevali di Nizza: riviviamo il …2009 (Video e foto)

Il Carnevale si svolse dal 13 febbraio al 1 marzo 2009 ed era dedicato al “Roi des Mascarades”.

Col 2009 la città si riappropria del Carnevale che torna in Place Massena.I carri principali sono 20, di 12 metri di lunghezza e di 3 di larghezza, che giungono fino a 14 metri di altezza. A fianco del Re, debutta anche il carro della Regina, destinato pure esso a sostare in Place Massena per tutto il periodo del carnevale. Il tema del Carnevale “Roi des Mascarades” evoca l'arte del travestimento o addirittura del completo cambiamento di aspetto.

