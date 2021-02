Nizza: bastano 15milioni di euro, dimezzato il prezzo per acquistare la villa di Sean Connery (Video)

Non occorre più sborsare 30 milioni di euro per acquistare l’ex Villa di Sean Connery, l’attore recentemente scomparso che, proprio a Cap de Nice aveva girato uno dei suoi film di maggior successo con Kim Basinger e Barbara Carrera.

Lo ha reso noto un settimanale britannico che ha rivelato come il proprietario della villa, che vuole rimanere segreto e che si è rivolto all’agenzia Knight Frank Côte d'Azur per la vendita, ha deciso di riservare per sé parte dell’immobile e di metterne in vendita solo la metà, dimezzando le pretese .

Una parte del bellissimo fabbricato, compresa la piscina all’aperto, che è un sogno anche solo da vedere, resterà in possesso dell’attuale proprietario che potrebbe anche optare per affitti stagionali ( Clicca qui ).

Secondo gli esperti la locazione media che potrebbe ricavare per una settimana trascorsa nella Villa che fu di Sean Connery e poi venne acquistata dall’attrice italiana Edwige Fenech si aggirerebbe tra gli 80mila ed i 100 mila euro.

Edwige Fenech vendette poi la Villa le Roc Fleuri ad un possidente norvegese e costui all’attuale, molto discreto, proprietario inglese.

Ora si cercano un acquirente per 15 milioni di euro ed anche dei potenziali affittuari a 100mila euro la settimana, un vero affare!