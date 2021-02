Giornata internazionale dell’epilessia, questa sera il municipio di Nizza s’illumina di viola

Questa sera, lunedì 8 febbraio , in occasione della giornata internazionale dell'epilessia, il municipio di Nizza si illumina di viola.

Una maniera per esprimere solidarietà alle 700mila persone in Francia che soffrono di epilessia, la seconda malattia neurologica cronica più comune dopo l'emicrania.

All'origine di questa iniziativa, l'associazione Épilepsie-France che si batte ogni giorno per il riconoscimento dell'epilessia e delle persone che ne sono affette.

A causa dei tanti pregiudizi legati alla scarsa conoscenza da parte della maggior parte delle persone dell'epilessia, le persone che ne soffrono spesso nascondono il proprio stato di salute e le proprie difficoltà per paura di essere rifiutati, emarginati o, addirittura, stigmatizzati.

Le difficoltà nell'integrazione scolastica o nelle assunzioni sono frequenti.

La Giornata internazionale dell'epilessia è l’occasione, innanzi tutto, per demistificare l'epilessia e farla conoscere attraverso i giornali.

È anche un'opportunità per sottolineare lo spirito combattivo delle persone affette da questa malattia e dare loro un segnale di incoraggiamento.

Épilepsie-France, un'associazione nazionale di pazienti, conduce ogni anno, in occasione della Giornata internazionale dell’Epilessia, una campagna di comunicazione nazionale.