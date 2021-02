Quali sono i migliori casinò online con licenza AAMS per giocatori High Rollers?

Non tutti i giocatori online scommettono allo stesso modo. Una piccolissima parte infatti scommette con costanza importi molto superiori alla media. Questi giocatori vengono trattati in modo diverso nella maggior parte dei casi proprio perché rappresentano degli "ottimi clienti" per i casinò online.

Non tutti i casinò online però sono in grado di gestire gli alti importi che questi giocatori scommettono, non tutti inoltre offrono un trattamento preferenziale a questi. In questo articolo andremo a vedere le differenze fra un giocatore High Roller e un altro qualunque e quali sono i migliori casinò online con licenza AAMS per questa categoria.

Quali caratteristiche hanno i giocatori High Rollers?

Gli scommettitori vengono definiti high roller nel momento in cui scommettono molto denaro nei vari giochi. Non sono quegli scommettitori che fanno attenzione al singolo centesimo ma scommettono centinaia o migliaia di euro in ogni giocata.

Questi giocatori sono molto esperti e hanno testato per molti anni tutti i giochi dei vari casinò. Hanno un grandissimo budget a loro disposizione, come detto precedentemente, questo li differenzia dalla gran parte degli scommettitori. Il loro obiettivo, come quello di ogni giocatore, è di ottenere grosse vincite di migliaia e migliaia di euro. Proprio per questo motivo non tutti i casinò possono gestire questa tipologia di clienti. Ci sono casinò nuovi, di piccole dimensioni, senza licenza AAMS: https://casinononaams.net, che molte volte hanno problematiche molto importanti nei pagamenti e rendono l'esperienza dell'high roller pessima.

In genere tutti i programmi VIP dei casinò online sono dedicati a questa tipologia di clienti che hanno grandissimi budget.

Quali sono i migliori casinò online per High Rollers?

I migliori casinò per High Rollers devono avere delle caratteristiche fondamentali. Il primo requisito molto importante è che questi abbiano una licenza AAMS. Tutti i casinò online che hanno questa licenza agiscono legalmente in Italia ed inoltre soddisfano importanti requisiti in termini di sicurezza dei dati e delle transazioni dei giocatori. Questi giocatori infatti che spendono molto e hanno altissimi budget potrebbero essere soggetti ad attacchi da parte di hacker che cercano di impossessarsi del loro patrimonio o dei loro dati bancari.

Proprio per questo motivo è letteralmente fondamentale che il casinò in cui si gioca sia sicuro. Un altro aspetto molto importante è che il giocatore, anche nel momento in cui vince un ammontare molto elevato di denaro deve poterlo ricevere senza alcun problema. Dovresti evitare quindi tutti quei casinò di piccole dimensioni che non possono affrontare una situazione di questo tipo.

In genere questi casinò offrono anche dei bonus VIP per questi giocatori proprio per trattarli in modo diverso e coccolarli.

Tutti i casinò presenti nella nostra lista hanno questi requisiti, hanno una licenza AAMS e non hanno alcuna recensione negativa.

Unibet

Unibet è un casinò che opera nel mercato italiano ormai da diversi anni. Mette a disposizione degli utenti un'attenta selezione di giochi in modo tale che questi possano vivere la migliore esperienza possibile. Questo significa che sono presenti anche dei giochi come slot online, giochi da tavolo oppure ancora Roulette in cui è possibile scommettere anche scommesse molto alte.

888 casino

888 casino è sicuramente un altro tra i più amati casinò. In questo casinò ci sono anche dei tavoli di gioco in cui è possibile accedere piazzando almeno 1000€. Sono tavoli che possono essere utilizzati solo da utenti High Rollers. Ovviamente anche in questo caso tutte le transazioni sono sicure.

Leovegas

Leovegas è molto famoso non solo per la grande varietà di gioco che offre ma anche per i suoi tornei. Questi hanno dei premi molto elevati che potrebbero soddisfare anche le esigenze dei giocatori High Rollers.

Pokerstars

Se l'High Roller è un appassionato di Poker sicuramente Pokerstars è il sito migliore per lui. In questo sito infatti ogni giorno vengono organizzati numerosi tornei con dei premi anche molto interessanti. Inoltre esistono dei tavoli per High Roller per cui la puntata minima è molto elevata rispetto alla media.

Betway

Betway è un casinò online che offre bonus di benvenuto ai propri giocatori molto elevati. Predispone anche delle promozioni VIP per i giocatori più fedeli e per i big spender. Se ti trovi in una di queste categorie questo casinò online potrebbe essere una buona scelta per te.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo visto quelle che sono le differenze fra un comune casinò e uno per gli high spender. Adesso scegli quello che preferisci e inizia a giocare.