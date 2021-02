Iniziate le vacanze scolastiche: tutto esaurito nei campeggi di montagna nelle Alpi Marittime

In Francia sono iniziate le vacanze scolastiche invernali per le scuole della zona A (territori di Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon e Poitiers) e i camper sono stati messi in moto, con qualche sorpresa.

Non la meta: il Sud e il mediterraneo attirano sempre e la zona della Costa Azzurra è sempre tra le preferite, la sorpresa viene dai campeggi occupati e da quelli con posti liberi.

Si scopre, così, che a sorridere, questa volta, sono i camping di montagna, mentre quelli sulla costa, orfani dei tanti carnevali che attiravano tanta gente durante questo periodo, sono in attesa di clienti, fenomeno al quale non erano abituati.

Slittini, ciaspole, passeggiate, giochi sulla neve: anche se gli impianti sono chiusi per tutto il mese, i turisti non mancano e i campeggi di montagna sono assediati dalle prenotazioni.

Il titolare di un camping nei pressi delle piste di Valberg ha confessato a France 3 di ricevere una telefonata dietro l’altra e di essere impegnatissimo con gli arrivi della prima ondata di camper.

L’opposto sta accadendo nei campeggi del litorale: abituati al tutto esaurito nel mese di febbraio, scontano l’annullamento delle manifestazioni carnevalesche e del timore degli assembramenti.

Alcune strutture hanno addirittura posticipato l’apertura, mentre altre sono molto al di sotto degli standard stagionali.

Si attendono ora arrivi e prenotazioni dalle altre due aree nelle quali è suddivisa la Francia scolastica.

La zona B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg) chiuderà le scuole dal 20 febbraio all’8 marzo;

La zona C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) chiuderà le scuole dal 13 febbraio al 1° marzo.