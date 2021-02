Ligue 1: Nizza, era ora! Monaco a tutto gas

Nel momento più buio, con una serie di infortuni e di malattie che ha reso la squadra ancora più incerottata del solito, il Nizza tira fuori dal cilindro la giornata giusta, travolge con 3 reti l’Angers e torna a vincere in casa ed era ora! Bisogna infatti tornare indietro fino al 3 ottobre 2020 per trovare l’ultima vittoria fra le mura dei rossoneri.

E’ vero che una rondine non fa primavera, ma dopo il grave infortunio occorso a Dante e poi, mercoledì scorso, a Reine-Adélaïde, poche ore prima dell’incontro era venuto aa mancare anche Kasper Dolberg vittima di un attacco di appendicite: i presupposti c’erano tutti per un altro tracollo.

Anche il Monaco non è da meno e grazie ad una tripletta di Golovin e ad una rete di Volland va a vincere a Nimes e rende ancor più solido il proprio quarto posto in classifica.

Fra le squadre di testa vincono anche il Lione che batte lo Strasburgo e il Lille che va ad inguaiare ancora di più il Nantes, mentre Lens e Rennes si dividono la posta.

Vince anche il Paris Saint Germain e in modo netto a Marsiglia: per l'Olimpique una nuova sconfitta che piomba in un momento di piena crisi. Nelle prossime ore dovrebbe essere annunciato il nome del nuovo allenatore.

Fra le squadre impegnate nella lotta per la salvezza, scritto della sconfitta del Nimes, perde pure il Digione a Montpellier, mentre il Saint Etienne ha ragione del Metz, sia pure a fatica.

Senza pathos la vittoria del Brest sul Bordeaux, due squadre che veleggiano a centro classifica.



In settimana si giocheranno i trentaduesimi di finale della Coppa di Francia, torneo che ammette il vincitore all’Europa League.

Fra le gare in programma, mercoledì 10 febbraio, per quanto concerne le squadre del Mediterraneo si disputeranno: Nimes – Nizza, Grenoble – Monaco, Auxerre – Marsiglia e Strasburgo – Montpellier.

La venticinquesima giornata di campionato inizierà, sabato 13 febbraio, con un interessante (e forse proibitivo per i rossoneri) Paris Saint Germain – Nizza. Gara alla quale faranno da contorno un interessante Lione – Montpellier e Reims – Lens.

Tutte le altre gare si giocheranno domenica 14 febbraio col Monaco che riceverà il non eccelso Lorient, mentre a Digione si disputerà una drammatica partita col Nimes.

Interessanti, almeno sotto il profilo del gioco, Bordeaux – Marsiglia e Lille – Brest. Completano il tabellino Rennes –Saint Etienne e Angers – Nantes.



