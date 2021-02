Un servizio di Traduzioni

Per trasformare dei testi dalla lingua madre a una lingua straniera, una semplice traduzione non è sufficiente, soprattutto se si tratta di testi o di altri contenuti testuali destinati a essere pubblicati sul web.

Se si desidera una traduzione efficiente e che trasmetta nella lingua di destinazione lo stesso messaggio racchiuso nella lingua di appartenenza, è fondamentale affidare i propri testi a chi ne possiede la competenza.

Melascrivi è un sito italiano che propone servizi di traduzioni a pagamento. Sul web esistono innumerevoli siti che traducono qualsiasi tipo di testo, ma ciò che durante gli anni ha fatto emergere Melascrivi rispetto a tutti gli altri, riguarda la professionalità delle traduzioni richieste.

In Melascrivi le persone che si occupano delle traduzioni sono dei madrelingua e dei veri e propri professionisti del settore.

Per le sue traduzioni, la redazione della piattaforma ha scelto solo ed esclusivamente persone competenti e certificate, che hanno superato un test inziale per valutarne le competenze di scrittura e il livello di conoscenza della lingua estera.

I madrelingua e i professionisti sono in grado di tradurre testi dall’italiano alla lingua straniera e anche elaborare versioni dalla lingua straniera all’italiano, a seconda delle richieste dei clienti.

Quando un professionista o un madrelingua prende in carico un testo, il suo lavoro non riguarda solamente la traduzione letterale delle singole parole, per arrangiarle nella maniera più adeguata al fine di creare frasi di senso compiuto. L’autore si occupa anche della localizzazione del testo. Significa che l’autore studia il Paese in cui verrà pubblicato il testo tradotto, impara i suoi modi di dire, la cultura e tutto le informazioni necessarie per poter redigere un testo il più naturale possibile. L’obiettivo è quello di introdurre il contenuto nel web del Paese straniero come se fosse stato scritto da una persona del posto.

Melascrivi propone traduzioni e versioni in più di cinquanta lingue, tra cui: inglese, francese, spagnolo, russo, portoghese, tedesco, turco arabo e tante altre.

La famiglia dei traduttori di Melascrivi si allarga ogni giorno sempre di più, con il solo scopo di poter accontentare il maggior numero di clienti possibili, considerata anche la forte espansione dei mercati nei vari Paesi esteri.

Un’altra particolarità di Melascrivi è che tra i servizi di traduzione che offre, propone anche il Neural Machine Translation, un sistema di traduzione automatizzata, che permette di rispondere alle esigenze di quanti più clienti possibili.

Cos’è la Neural Machine Translation

La Neural Machine Translation, opportunamente abbreviata con NMT, è una tecnologia che unisce la traduzione classica di una macchina insieme a una capacità neurale in grado di adattare le parole in una sequenza il più simile possibile alla lingua parlata.

Da quando Melascrivi ha adottato la Neural Machine Translation, ha avuto la possibilità di prendere in carico molte più traduzioni rispetto a prima, ampliando la propria varietà di clientela.

Con la NMT i costi sono ridotti perché una traduzione prodotta automaticamente richiede un costo inferiore rispetto al lavoro di un traduttore professionista. Questo permette a Melascrivi di fornire il proprio servizio anche a quei clienti che hanno un budget limitato o un e-commerce ancora in fase di sviluppo.

Un’altra caratteristica importante è la rapidità con cui la NMT riesce ad elaborare le traduzioni, in 24 ore la traduzione viene processata. Questo è fondamentale per tutti quei clienti che richiedono delle traduzioni urgenti o con scadenze a breve termine.

Si può richiedere che la traduzione venga effettuata con la NMT, oppure solamente da un madrelingua, ma anche una combinazione dei due è possibile e altamente richiesta.

I prezzi delle traduzioni partono dai pochi centesimi per ogni parola a salire e variano a seconda del tipo della traduzione stessa. Maggiore è il lavoro svolto dal madrelingua, maggiore sarà il costo finale, ma l’accuratezza dei dettagli può essere apportata solo da una persona fisica. Per queste ragioni, Melascrivi suggerisce la traduzione più adatta a seconda del tipo di testo fornito.

Ad esempio:

Traduzione esclusivamente con Neural Machine Transaltion: viene scelta quando si devono tradurre delle schede prodotto con termini specifici.

Traduzione con NMT con controllo finale del madrelingua: quando si traducono articoli blog con termini tecnici, guide o cataloghi.

Traduzione curata totalmente dal madrelingua: adatta per traduzioni di Ebook o articoli che devono suscitare una particolare emozione.

Melascrivi viene scelta ogni giorno sia dalle piccole start-up che dai grandi colossi italiani (come ad esempio Eataly) per affidare le proprie traduzioni. Non si tratta solo di una piattaforma che traduce testi, ma di un team di professionisti che utilizza i mezzi più adatti per soddisfare le necessità del cliente, che quasi sempre riguardano l’incremento delle vendite della propria attività o e-commerce, riscuotendo sempre ampio successo.