Sicurezza, nuovo riconoscimento alla città di Nizza

Tre anni dopo il riconoscimento Pact 3, che ha evidenziato i livelli raggiunti nel campo della sicurezza, la città di Nizza ha appena ottenuto il diploma EXPE-CT dal Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri.

Il riconoscimento rientra in un programma di promozione degli enti locali a livello internazionale in materia di sicurezza attraverso l’attività della polizia municipale.

Grazie a questo riconoscimento, la città di Nizza potrà essere chiamata dal Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri a mettere a disposizione propri agenti per missioni di formazione e cooperazione.



Un ulteriore passo nella cooperazione che in questi anni già ha visto nascere rapporti di collaborazione tra la Police Municipale di Nizza e quelle del Libano, di Sousse in Tunisia, di New York. Un impegno sottolineato anche attraverso la partecipazione al progetto pacteSUR sulla protezione degli spazi pubblici contro il terrorismo.

L'ottenimento del diploma EXPE-CT è il riconoscimento del lavoro svolto nel campo della sicurezza.

Christian Estrosi, sindaco di Nizza, così ha commentato: "Mi congratulo con tutti gli agenti che hanno permesso alla città di Nizza di essere riconosciuta dalla diplomazia francese. Questo premio onora tutti i nostri agenti. Ancora una volta, la nostra città e la nostra Polizia Municipale sono riconosciute quale riferimento nel campo della sicurezza a livello europeo, mediterraneo e internazionale”.

La città di Nizza ospiterà il 20, 21 e 22 ottobre prossimi, la conferenza internazionale dell’Efus (Forum europeo per la sicurezza urbana) che si confronterà sul tema "Sicurezza, democrazia e città".

Saranno presenti numerose delegazioni internazionali e personalità di alto livello.