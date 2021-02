Al via la riapertura in sicurezza delle stazioni sciistiche delle Alpi di Cuneo

Lunedì 15 febbraio le stazioni sciistiche riapriranno agli sciatori amatoriali: il via libera è giunto dal Comitato Tecnico Scientifico e dal Governo.

Mauro Bernardi, presidente ATL Cuneo, traccia un punto sulla situazione degli impianti in Liguria: "La stagione degli impianti sciistici liguri, visto il passaggio della Regione a zona arancione, è completamente compromessa. Si è vista una decisione completamente opposta a quella riguardante l'apertura degli stabilimenti balneari: a giugno si era partiti con una cauta apertura, per poi avere il via libera dopo pochissimo tempo. Per gli impianti sciistici invece l'apertura è stata vietata".

In attesa che la Liguria riapra gli spostamenti tra regioni ad accogliere gli sciatori saranno Garessio 2000 che aprirà lunedì 15 febbraio, martedì 16 e mercoledì 17 per poi aprire in modo continuativo tutti i weekend, con vendita skipass sia online sul sito e sui canali social della stazione, sia in biglietteria. Lurisia Monte Pigna con apertura il 15, 16 e 17 febbraio e poi il sabato e la domenica con skipass acquistabile direttamente alle casse; Viola St. Gréé aprirà tutti i giorni con la totalità delle piste, con vendita skipass alle casse. Sangiacomo Cardini Ski a Roburent aprirà da lunedì 15 tutti i giorni con vendita skipass direttamente alle biglietterie. Aperte tutte le piste del Mondolé Ski con condizioni di innevamento perfette a Frabosa Soprana, Artesina e Prato Nevoso. Artesina e Frabosa propongono sia la vendita di skipass alle casse, sia la vendita online .

Per Prato Nevoso è attiva la vendita online con Key card acquistabile secondo le modalità specificate qui . Ancora, la Riserva Bianca di Limone Piemonte che aprirà tutti i giorni da sabato 20 febbraio con vendita skipass solo online . Aperte al pubblico anche a Entracque il 15, 16 e 17 febbraio e a seguire il sabato e la domenica. In Valle Varaita Sampeyre aprirà i tornelli il 15, il 16 e il 17 febbraio per poi riaprire sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 febbraio, sabato 27 e domenica 28 febbraio con vendita skipass alle casse in prossimità della partenza della seggiovia e presso il negozio Bernardi Sport di Sampeyre. Pontechianale aprirà lunedì 15, martedì 16 e, condizioni neve permettendo, il sabato, la domenica e il lunedì successivi, con vendita skipass in biglietteria.

Tutte aperte le stazioni in Valle Po, a partire da Pian Muné che sarà aperta tutti i giorni con la totalità delle piste con vendita online su skipass.pianmune.it, Crissolo Monviso Ski che aprirà tutte le piste da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio per poi aprire tutti i sabati, le domeniche e i lunedì e Rucaski che aprirà in occasione delle vacanze di carnevale da lunedì a mercoledì 17 per poi aprire ancora sabato e domenica.

Gli sciatori dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica e rispettare responsabilmente le indicazioni fornite in termini di sicurezza, prediligendo – ove possibile – l'acquisto online degli skipass.

Per consultare il calendario di aperture delle stazioni:

Limone Piemonte: www.riservabianca.it

Artesina – Mondolé Ski: www.artesina.it

FrabosaSki – Mondolé Ski: www.frabosaski.it

Prato Nevoso – Mondolé Ski: www.pratonevoso.com

Lurisia Monte Pigna: FB Lurisia Monte Pigna

Viola St. Gréé: www.stgree.net

Garessio 2000: www.garessio2000.ski

Sangiacomo Cardini Ski: www.sangiacomocardiniski.com

Entracque: www.scialpinoentracque.it

Sampeyre: www.sampeyre365.it

Pontechianale: FB Pontechianale Neve Helios

Rucaski: www.rucaski.com

Pian Muné: www.pianmune.it

Crissolo – Monviso Ski: www.monvisoski.it

Aperti anche i centri fondo delle Alpi di Cuneo: Centro Fondo Marguareis, Limone Panice, Vernante (Palanfré), Gelas – Entracque, Festiona, Aisone, Bagni di Vinadio, Castelmagno, Alta Valle Maira, Valmala, Bellino, Casteldelfino, Pian della Regina a Crissolo e Valle Ellero.