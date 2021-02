Riapertura impianti sciistici, Paolo Palmieri (Ceo di Artesia Spa) del Modolé Ski di Artesina: "Stagione compromessa, ma siamo pronti. Vissuto mesi con tanta incertezza"

Sono pronti a riaprire gli impianti sciistici piemontesi, con la zona gialla emanata. Ma come si riparte e soprattutto come si deve fare maggiormente attenzione con ancora in circolo il terribile Coronavirus?

Lo abbiamo chiesto all’impianto sciistico di Modolé Ski di Artesina dove Paolo Palmieri (Ceo di Artesia Spa) ha fatto il punto della situazione: "E' un segnale molto importante, la stagione è ormai compromessa, ma apriamo per poter dare un servizio alle persone per questo mese e mezzo. La neve è davvero perfetta, il meteo porterà giornate bellissime. Il comprensorio sarà tutto aperto, con anche l’accesso da Rastello per permettere ai cuneesi di raggiungere le piste nel modo più rapido. E' stato un lavoro complicato. Abbiamo vissuto questi mesi con tanta incertezza".

L'entusiasmo non manca proprio come dichiarato da Palmieri: "C’è entusiasmo da parte delle persone - sottolinea - riceviamo tante telefonate, richieste di informazioni. La gente ha voglia di poter vivere giornate all’aria aperta e in massima sicurezza. Noi abbiamo fatto tutto il necessario per soddisfare tutte le richieste tecniche. Tutte le nostre seggiovie e gli skilift sono all'aperto. E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e per il resto siamo sicuri ci saranno le migliori condizioni per respirare aria buona e vivere giornate serene”.

Info e aggiornamenti sul sito ufficiale www.artesina.it e sulla pagina www.facebook.com/Artesina/.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 017.4242000 o scrivere alla mail posta@artesina.it