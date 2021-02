Cercasi alloggi arredati in Valle Roja per l'estate 2021. L'Ufficio del Turismo si movimenta per il rilancio della valle

Dopo il passaggio della tempesta Alex il 2 ottobre, l'offerta di alloggi turistici in Valle Roja si è ulteriormente ridotta. In questo territorio fortemente colpito, gli hotel sono stati completamente devastati, soprattutto a Breil-sur-Roya.

Per questo motivo l'Ufficio del Turismo Comunitario (OTC), che sta già programmando la stagione turistica estiva, ha scelto di fare appello ai proprietari di Roya e Bévéra che affittano alloggi ammobiliati o camere per gli ospiti, o che hanno seconde case in queste valli, per cercare di compensare questa mancanza. Infatti, anche se l'OTC sostiene principalmente gli albergatori del settore, di fronte al crescente entusiasmo dei visitatori per le zone di montagna, il numero di posti letto disponibili potrebbe non essere sufficiente.

L'Ufficio del turismo può aiutare a classificare le proprietà al fine di beneficiare di detrazioni fiscali del 71% e altri vantaggi. Hai bisogno di informazioni?

Potete contattare il CTA al tel. : 04 83 93 70 20 o info@menton-riviera-merveilles.fr