Oggi nuovo record mondiale per la 5km Herculis della Monaco Run

Per il terzo anno consecutivo, la Monaco Run ha incluso una gara d'élite, la 5 km Herculis, questa domenica 14 febbraio.

In collaborazione con il Governo del Principato, la Federazione Monegasca di Atletica Leggera ha voluto mantenere una gara per atleti professionisti nonostante un difficile contesto di salute che purtroppo ha costretto l'annullamento della gara per tutti.

Sulla linea di partenza c'erano diverse medaglie mondiali e continentali, tra cui il keniano Béatrice CHEPKOECH e l'ugandese Joshua CHEPTEGEI, entrambi che hanno ottenuto un grande successo a Monaco negli ultimi anni.

Alla fine della gara, Beatrice CHEPKOECH, che ha battuto il record mondiale nei 3000m SC allo Stade Louis II nel 2018, ha stabilito un nuovo record mondiale in 14:43 in una gara mista. Come si suol dire, Monaco è davvero una terra di record. Da parte sua, Joshua CHEPTEGEI, star dell'NN Running Team, ha dichiarato aperta la sua stagione 2021 vincendo la gara con una prestazione di 13:13 dopo averla guidata dall'inizio alla fine.

Sulla scia di CHEPTEGEI, quattro uomini hanno stabilito record nazionali. Quinto e sesto rispettivamente in gara, l'olandese Richard DOUMA e il tedesco Samuel FITWI hanno stabilito il record per l'Olanda in 13:27 e la Germania in 13:32. Al nono e decimo posto, Andreas VOJTA (13:48) e Thijs NIJHUIS (13:48) hanno ripetuto la stessa impresa per Austria e Danimarca. Nella categoria femminile, Aude CLAVIER ha conquistato il record della Francia U23 in 16:15 e Agnès MCTIGHE ha stabilito il record svizzero, completando la gara in 16:28.

Appuntamento domenica 13 febbraio 2022 per una nuova edizione della Monaco Run dove incontreremo i nostri corridori dilettanti per il festival della corsa a Monaco.