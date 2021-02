Come ottenere il nuovo passaporto del Principato di Monaco

A partire dal 1 marzo 2021 sarà attivo un nuovo sistema per la produzione di passaporti monegaschi.

Questo cambiamento di sistema è accompagnato dall'emissione di nuovi opuscoli con immagini modernizzate e maggiore sicurezza. La funzionalità dei passaporti rimane invariata.

D'ora in poi il periodo di validità del passaporto ordinario per adulti sarà ridotto a 10 anni per un prezzo fissato in 90 euro, per maggiori informazioni si può cliccaere qui: nuovo passaporto del Princiapto di Monaco.

Il periodo di validità dei passaporti è quindi raddoppiato mentre il prezzo è aumentato solo del 50%.

Non è previsto alcun cambiamento per gli under 18:

- un periodo di validità di 3 anni e un prezzo di 30 euro per i bambini sotto i 3 anni;

- un periodo di validità di 5 anni e un prezzo di 60 euro per i minori di 18 anni.

Le caratteristiche della fotografia fornita sono essenziali per soddisfare gli standard internazionali applicabili in quest'area e promuovere l'attraversamento del confine senza ostacoli. I passaporti validi rimangono utilizzabili fino alla data di scadenza. A causa dell'entrata in servizio del nuovo sistema, le domande di passaporto non possono essere soddisfatte tra il 22 e il 26 febbraio inclusi, tranne in circostanze urgenti ed eccezionali. Qualsiasi domanda di passaporto presentata a partire dal 1 marzo 2021 deve essere presentata a sostegno dei nuovi moduli che verranno inviati una settimana prima di tale data.

Per qualsiasi domanda, contattare l'Ufficio passaporti, Segreteria generale del governo, per telefono al numero 98 98 82 18 o per e-mail a sgg@gouv.mc